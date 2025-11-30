Un vehículo gris volcó de manera aparatosa a la altura del kilómetro 37 de la autopista Simón Bolívar, en la vía entre Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana.

El accidente ocurrió a primeras horas de este domingo cuando el conductor perdió el control del auto y dio varias vueltas sobre el pavimento.

Se desconocen los nombres y el número exacto de víctimas fatales, aunque se sabe que a bordo viajaba una familia, incluyendo una menor de aproximadamente 8 años y una adolescente.

Los heridos han sido trasladados al hospital más cercano para recibir atención médica.

Efectivos de la Guardia Nacional, Policía del estado Bolívar y personal de auxilio vial llegaron al lugar para brindar ayuda a las personas involucradas.

La Policía Nacional de Tránsito realiza las averiguaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las víctimas.