Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a una adolescente de 16 años por el homicidio de su prima de dos años, ocurrida el pasado martes 7 de octubre en el barrio Chirgüita de Tinaquillo, estado Cojedes.

La niña fue encontrada sin vida dentro de un tanque de agua de 1.000 litros en el domicilio familiar.

Inicialmente, los investigadores manejaron la hipótesis de un accidente, pero durante el proceso de indagación y tras varias entrevistas con la adolescente, detectaron inconsistencias en su testimonio.

Descubrieron que el tanque estaba tapado, lo que hacía poco probable que la niña hubiera caído accidentalmente.

En presencia de la Consejera de Protección del Niño, Niña y Adolescente, la menor confesó haber metido a la niña en el tanque como represalia por el maltrato recibido por un perro de la casa.

La detenida fue puesta a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, que se encargará de determinar su responsabilidad penal en el caso.

El hecho conmociona a la comunidad local y reabre el debate sobre la protección de los derechos de los niños y adolescentes en situaciones de violencia intrafamiliar o conflictos en el entorno doméstico.

Las autoridades han reforzado las investigaciones para esclarecer todos los detalles y evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.