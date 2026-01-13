Familiares de la joven Valeria Márquez, de 16 años de edad, se encuentran en una búsqueda incansable tras su desaparición en Puerto Ordaz.

A la adolescente la vieron por última vez el pasado jueves 8 de enero en la Urbanización Unare II.

Johana Martínez, prima de la joven, dijo a Nueva Prensa Digital que Valeria salió de su hogar con la intención de ir a visitar a una vecina que vive en la misma urbanización, sin embargo, nunca llegó a su destino.

Desde ese momento, sus familiares no han tenido más contacto con ella.

La situación ha generado una profunda angustia en su núcleo familiar, quienes han recurrido a la comunidad y a los organismos de seguridad para intensificar las labores de búsqueda en Ciudad Guayana.

La familia agradece cualquier información que permita dar el paradero de Valeria, comunicarse con los números telefónicos (0412) 083.58.94 y (0426) 495.07.33.