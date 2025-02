El líder de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia recibió este martes en Ginebra el Premio al Coraje en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia, donde hizo un llamamiento a que se mantenga la presión exterior hacia el régimen de Nicolás Maduro por sus repetidos abusos.

«La comunidad internacional no puede mantenerse indiferente. La lucha del pueblo venezolano no es solo una lucha por su voluntad, sino por mantener la estabilidad democrática en todo el continente», aseguró González Urrutia en el discurso de recepción del galardón, también concedido a María Corina Machado aunque ella no pudo viajar a Suiza para recibirlo.

El premio a los dos líderes opositores «es un homenaje a la resiliencia de un pueblo que, ante la adversidad, ha elegido no rendirse ni callarse», subrayó González Urrutia.

Controvertidas elecciones

El que fue principal candidato opositor en las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024 aseguró que en esa jornada, «tras 25 años de amenazas, los venezolanos votaron, elevaron sus voces, y continúan luchando hoy».

«Pero el coste de esa lucha ha sido alto», agregó González Urrutia, recordando que desde los comicios más de 2.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria y citando los casos de opositores y activistas aún privados de libertad como Enrique Márquez, Rocío San Miguel o Javier Tarazona.

María Corina Machado pudo intervenir a través de un mensaje de vídeo en el que aseguró que la oposición a Maduro «seguirá luchando hasta el final, hasta que la justicia impere de nuevo en Venezuela y podamos traer a nuestros hijos de vuelta».

«Ya hemos alcanzado tanto que el régimen está aislado a nivel nacional, es rechazado internacionalmente y está dividido», subrayó.

«Estamos preparados y decididos y sabemos que no estamos solos, como hoy se ha demostrado aquí. Venezuela será libre», concluyó la líder opositora.