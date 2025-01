La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este domingo que hasta que no «entre en vigor» el resultado de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, que insiste ganó Edmundo González Urrutia, pese a que el resultado oficial dio la victoria a Nicolás Maduro, no procede participar en «elecciones de ningún tipo».

«Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo, ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto», sostuvo la exdiputada en un video publicado en X.

Para este año en Venezuela están previstas las elecciones de gobernadores, alcaldes y Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

La exdiputada reiteró que las elecciones fueron el 28 de julio de 2024, en las que el «pueblo eligió y derrotó al régimen con sus propias reglas, el resultado debe y va a ser respetado».

«Las elecciones son para elegir y no para lavarle la cara a la tiranía», apostilló.

Machado reiteró que acudir a unas elecciones sin que se «respeten los resultados», no es defender el voto sino desvirtuarlo, «como medio de lucha democrática».

«Quien no respeta y no defiende los resultados del voto popular no tiene moral para pedir de nuevo el voto popular», añadió.

El viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, se declaró en «sesión permanente» con el fin de analizar propuestas de partidos políticos recogidas por la chavista Asamblea Nacional para los comicios legislativos, regionales y locales, previstos para este año, entre otras votaciones.

Jorge Rodríguez

El anuncio fue hecho por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, en la sede del ente electoral, en Caracas, junto al titular del CNE, Elvis Amoroso, quien no ofreció declaraciones.

En rueda de prensa transmitida por el canal estatal VTV, indicó que la Comisión Especial para la Revisión de Normas y Leyes Electorales del Parlamento entregó al organismo comicial un documento con propuestas relacionadas con la organización, el formato, la convocatoria, las postulaciones, el financiamiento de las campañas y otros «elementos generales» de los «nueve o diez eventos electorales» previstos para 2025, entre ellos, seis consultas populares.

Entretanto, el Frente Democrático Popular, plataforma que agrupa organizaciones políticas y sociales de izquierda, señaló que la «herida» del 28 de julio «sigue abierta» porque los poderes públicos siguen en «mora» con el país al no presentar «resultados verificables del pasado proceso electoral, que hasta que no se haga, estará bajo el manto de la duda y la ilegitimidad».

«Mientras este proceso sea cuestionado por espurio e inconcluso por la mayoría del país, el gobierno que de él emerge también estará bajo sospecha. Ignorar esta realidad es imposible», añadió en una nota de prensa.