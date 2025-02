Caracas llamó este martes «obsesionado patético» al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, luego de que el funcionario estadounidense calificara a Cuba, Nicaragua y Venezuela de «enemigos de la humanidad» y los acusara de ser los causantes de la crisis migratoria en el hemisferio.

«Parece que no puede dormir sin pensar en Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Será porque, a pesar del odio que destila y sus deseos de hacer daño con bloqueos, sanciones y agresiones, estos pueblos lo han derrotado una y otra vez con dignidad y firmeza?», expresó el titular de Exteriores venezolano, Yván Gil, a través de Telegram.

Asimismo, afirmó que «los únicos enemigos de la humanidad son aquellos que, con su maquinaria de guerra y abuso, llevan décadas sembrando caos y miseria en medio mundo».

Para Gil, Rubio «no soporta ver cómo naciones soberanas le plantan cara y le rompen el libreto».

«Cuba, Nicaragua y Venezuela han demostrado que no se doblegan, que no se venden, que no claudican», manifestó el funcionario venezolano.

Más temprano, Rubio indicó que «si no fuera por esos tres regímenes no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio», y aseguró que Nicaragua, Venezuela y Cuba «son países donde su sistema no funciona».

En el caso de Nicaragua, puntualizó, «se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la iglesia católica y todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen».

Además, dijo que el «régimen» nicaragüense «castiga» a los que amenazan su poder y que ha visto cómo miles y miles de nicaragüenses «están huyendo de ese sistema».

«La misma razón (por la) que están huyendo de Cuba, la misma razón (por la) que están huyendo de Venezuela», agregó.

La semana pasada, Venezuela liberó a seis ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en su territorio, quienes regresaron a su país junto con el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, quien informó sobre las excarcelaciones tras su visita a Caracas, donde se reunió con Nicolás Maduro.

El pasado 28 de enero, Gil señaló a Rubio como «enemigo» de Venezuela, al considerar que «continúa demostrando su obsesión enfermiza por dañar a Venezuela».

Gil se pronunció en ese entonces después de que el secretario de Estado manifestara el «apoyo firme» de EE.UU. al presidente de Guyana, Irfaan Ali, en «la integridad territorial» frente a «las acciones belicistas de Nicolás Maduro y sus secuaces».