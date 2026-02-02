Caribes de Anzoátegui logró una victoria crucial de 5-3 sobre los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, extendiendo la definición de la Gran Final hasta el oriente del país.

El conjunto aborigen basó su triunfo en una embestida temprana contra el pitcheo abridor y una sólida labor de sus lanzadores para silenciar a la afición turca.

Despertar de la «Tribu»

La ofensiva de Anzoátegui descifró temprano a Ricardo Sánchez, el Lanzador del Año, quien no pudo completar el segundo episodio tras permitir cuatro de las cinco carreras de Caribes.

El movimiento de carreras inició en el primer capítulo cuando Herlis Rodríguez conectó un doble con las bases llenas que trajo las dos primeras anotaciones del encuentro.

Caribes mantuvo la presión durante el primer tercio del compromiso, logrando capitalizar sus oportunidades para establecer una ventaja que, a la postre, resultaría definitiva.

Por su parte, Rodríguez se erigió como el motor del equipo al registrar una actuación de 4-2 con dos remolcadas y una anotada.

Por primera vez en la serie, un abridor de la Tribu logró superar la barrera de los cuatro episodios. El dominicano Emilio Vargas cumplió con una apertura de 4.2 innings, permitiendo apenas una carrera limpia y recetando cinco ponches.

Su labor fue fundamental para contener a una alineación naval que venía de una jornada explosiva de 14 anotaciones.

El relevo también respondió en los momentos de apremio. Liarvis Breto protagonizó uno de los duelos determinantes del juego al ponchar a Leandro Cedeño en el séptimo tramo, cuando este representaba la carrera del empate.

Pese a un intento de reacción del Magallanes en el octavo inning, impulsado por un jonrón solitario de Tucupita Marcano que cerró la brecha a dos carreras, el cerrador Silvino Bracho ingresó para apagar el fuego.

Bracho completó un salvado de cuatro outs, enfrentando su mayor desafío en el noveno capítulo tras permitir un sencillo abridor de Renato Núñez.

Sin embargo, el derecho forzó un rodado para doble matanza de Wilfredo Tovar y retiró el último out con un rolling a la intermedia, sentenciando el resultado y forzando el regreso de la serie al Estadio Alfonso ‘Chico’ Carrasquel.

Quinto partido

La serie seguirá el lunes, a partir de las 7:00 de la noche.

Probablemente, Eduardo Salazar sea el abridor de Caribes, mientras que el Magallanes, apunta a contar con Esmil Rogers.