Los comerciantes comenzaron a recibir cobros de hasta cuatro mil bolívares por relleno sanitario en recibos de Corpoelec.

Ante tantas denuncias y comentarios en las redes y medios sociales, el alcalde del municipio Angostura del Orinoco Sergio Hernández, se pronunció y mencionó que la municipalidad no contará con una empresa privada en la recolección de desechos sólidos.

La autoridad local sentenció, “con problemas, con limitaciones, saliendo de una pandemia y tiempos difíciles, el empresario se mantuvo y no bajó la Santamaría.

Existe una economía que con fuerza golpea al comerciante y empresario, por eso tenemos que hacer una revisión para elevar los números, pero no un exabrupto que golpea a todo el sector empresarial, el sector comercial y el residencial (…) tenemos unas sanciones que nos afectan y también le vamos a cobrar el aseo (…) es inaceptable, no lo vamos a hacer, porque no lo tiene”, dijo el burgomaestre.

De igual manera, el titular del municipio aseveró de manera contundente que el servicio “lo mantenemos nosotros como lo veníamos haciendo. No los queremos, responsablemente en el municipio Angostura del Orinoco, y cualquier empresa que pudiese venir acá, no la quiero tampoco en recolección de desechos sólidos, así sea a punta e pala, a punta e carrucha, podemos nosotros retirar la basura de nuestro pueblo, pero no aceptamos que venga una empresa (…) a asesinar la actividad económica que tiene nuestra querida capital Ciudad Bolívar”.

Hernández, continuó diciendo: “el respeto al ser humano, si no hay respeto a nuestro pueblo no hay nada, como estás irrespetando a nuestro pueblo, no te queremos acá, vamos a pagar la luz a través de Corpoelec o la antigua Elebol, la luz, hasta ahí nada más (…) yo lo que sí invito a una mesa de trabajo precisamente para nosotros tener la conciencia de cuánto se debe cobrar al sector empresarial, pero lo mínimo”.

Asimismo comentó que al conocer la situación de cobro, llamó al gobernador Ángel Marcano, “yo lo llamé de inmediato, cuál fue la reacción de nuestro gobernador, no Sergio, eso no es así, saca eso de ahí, quítalo de ahí, no lo queremos, listo y yo lo reafirmo acá, y yo soy autónomo en el municipio Angostura del Orinoco, reelecto, legitimado por el pueblo”.

Finalmente con el tema del cobro de relleno sanitario, el líder local concluyó diciendo: “no los queremos, así que señores profesionales que me escuchan y todo el pueblo en general en Ciudad Bolívar, esa es mi disposición contundente, quería notificarlo y decirle a nuestro pueblo quédense tranquilos y no lo cancele, no cancelen nada ya yo lo dije, no lo cobramos nosotros como alcaldía, en 10 años, ah porque tienen unas máquinas ahí van a querer asesinar a nuestro pueblo y al sector empresarial no hermano eso no lo aceptamos nosotros, he dicho lo mantengo”.