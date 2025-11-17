Un fuerte accidente de tránsito entre dos motocicletas dejó como saldo tres personas con heridas de gravedad en Ciudad Bolívar del municipio Angostura del Orinoco, la noche del sábado 15 de noviembre.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las once de la noche, frente al hospital Ruiz y Páez.

Según un testigo, uno de los motociclistas, que se desplazaba en dirección hacia el diamante, era perseguido por un policía, mientras el otro, un repartidor, transitaba hacia el hospital.

La persecución culminó en una colisión frontal que provocó que los tres ocupantes de ambos vehículos cayeran al pavimento gravemente lesionados.

Funcionarios de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar para atender a los heridos y trasladarlos al hospital Ruiz y Páez, donde reciben atención médica especializada.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas del accidente, así como determinar responsabilidades.

El suceso ha generado gran conmoción en la comunidad, donde se enfatiza la importancia de respetar las normas viales para evitar tragedias similares.