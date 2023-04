El 14 de abril de 2002, el líder de la llamada Revolución Bolivariana retornó al palacio de Miraflores, en un helicóptero custodiado por su Guardia de Honor, quienes fueron a su rescate, luego de la derrota que el pueblo en unión cívico-militar le diera al denominado golpe fascista perpetrado por la burguesía de entonces.

El presidente de la República, Hugo Chávez, estuvo secuestrado durante 48 horas, por un pequeño grupo de generales, quienes unidos al sector burgués empresarial, dieron el golpe de Estado el 11 de abril de 2002.

Desde el 11 hasta el 13 de abril, la vida de Hugo Chávez corrió peligro, ya que de su propio testimonio, contado en muchas ocasiones, conocimos los planes de fusilarlo en la madrugada del 13 de abril, frente al mar de la isla La Orchila, y gracias a la lealtad de un grupo de soldados que se opusieron, el cruel crimen fue develado.

“Cerré mis ojos, y sentía las olas del mar a mis espaldas, miré la luna. Ya estaba muerto, muerto en vida, y pensé en el Che cuando lo iban a matar, y me dije: yo voy a morir de pie, firme, digno… venían caminando un grupo de militares, a matarme, esa era la orden, y un soldado que estaba a mi espalda dijo cargando el fusil: si a este hombre lo matan ¡Aquí nos matamos todos!”, contó el Comandante Chávez.

Paralelamente, el pueblo tomó las calles exigiendo que el regreso del Presidente, conmovido entre muchas cosas por una carta que escribió el Comandante en su corta estadía en Turiamo, antes de ser trasladado a la isla La Orchila, donde decía: “Yo Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro: No he renunciado al poder legítimo que me dio el pueblo ¡Para siempre!”.

Esta carta recorrió los pueblos venezolanos, gracias a la labor del cabo de la Guardia Nacional, Juan Bautista Rodríguez, quien conversó con el Presidente Chávez y acordó sacar a la luz pública el mensaje que escribiría al país.

De manera heroica, el Cabo logró sacar la carta que el Comandante había dejado arrugada dentro de un pipote de basura, y desde Turiamo, la carta comenzó a reproducirse.

Ese 13 de abril, el pueblo rodeaba el palacio de Miraflores, y se concentraba en las plazas Bolívar del país, y las Fuerzas Armadas se pronunciaban en defensa del gobierno democrático de Hugo Chávez, y los integrantes del gobierno de facto corrían del palacio de Miraflores con el fracaso del golpe.

En horas de la noche, la Guardia de Honor Presidencial, garantizó la búsqueda del líder de la Revolución, mientras que el tren ministerial, el cual había sido perseguido por la fugaz dictadura, regresaba al Palacio de Miraflores.

A las 4:40 de la madrugada, el 14 de abril, Chávez regresó en un helicóptero al palacio de Miraflores, para ser recibido por un mar de pueblo que lloraba de alegría y jóvenes soldados que se abrazan de emoción por haberlo rescatado.

Seguidamente, el presidente de la República dio un mensaje al país, donde exigió el respeto a la Carta Magna y al mandato del pueblo, haciendo un llamado a la tolerancia y la conducta democrática de todos aquellos que lo adversan y con una cruz en las manos pidió unidad a todos los sectores del país, para que cesaran sus intereses particulares en pro del beneficio de los venezolanos y venezolanas. (Con información Venezuela en retrospectiva)

OTRAS EFEMERIDES

NACIMIENTOS

Nace Ralph Arnold (1875) | Ingeniero geólogo estadounidense, que junto a su equipo de geólogos, realizaron en 1912, un informe decisivo para que las compañías petroleras iniciaran la explotación petrolera en Venezuela. Se le conoce como el hombre que encontró petróleo en Venezuela.

FALLECIMIENTOS

Muere Simone de Beauvoir (1986) | Escritora, profesora y filósofa francesa.