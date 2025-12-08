Colombia conquistó su cuarto título consecutivo de los Juegos Bolivarianos al dominar la vigésima edición celebrada en Lima y Ayacucho con 142 medallas de oro, 122 de plata y 77 de bronce, para un total de 341.

El podio del medallero general lo completaron Venezuela y Perú.

Colombia ganó las ediciones de Trujillo 2013, Santa Marta 2017, Valledupar 2022 y ahora Lima y Ayacucho 2025.

La delegación Cafetera impuso su ley en las pruebas de atletismo con 17 oros, 9 de plata y 5 de bronce para un total de 31 metales, y también sacó la mejor cosecha de la natación con 41 preseas: 14 de oro, 19 de plata y 8 de bronce.

También fue campeón en ciclismo de ruta y de pista, béisbol, BMX Freestyle y Race, canotaje velocidad, clavados, gimnasia aeróbica, artística y trampolín, karate, levantamiento de pesas, MTB Cross Country, natación artística, patinaje de velocidad, ruby 7, squash y tiro con arco.

Destacó la atleta Lina Licona, que ganó tres oros en relevos mixtos 4×400, 400 metros individuales y en el 4×400 femenino.

Venezuela, segundo lugar y Perú, tercero

El segundo país del medallero general es Venezuela, con con 104 medallas de oro, 92 de plata y 115 de bronce, para un global de 311.

Venezuela se impuso en las disciplinas de boxing, esgrima, golf, judo, lucha, sóftbol, voleibol sala y wushu. La fondista Edymar Brea se colgó dos oros al ganar las carrera de 5.000 metros y 10.000 metros.

Perú, el país anfitrión, quedó tercero con 78 medallas de oro, 80 de plata y 104. Casi logra doblar su cosecha de la edición de 2022, en la que terminó en quinto lugar.

Los deportistas peruanos dominaron las disciplinas de tenis y surf, así como lasd e vela, kickboxing, pelota vasca, remo coastal, teakwondo y tiro deportivo.

Resto de la tabla de clasificación

En cuarto lugar, quedó Chile, que alcanzó su mejor desempeño en unos Juegos Bolivarianos desde Trujillo 2013. De nuevo en territorio peruano se alzó con 53 oros, 57 metales de plata y 63 de bronce.

Ganó en balonmano, esquí acuático, skateboard, hockey y tenis de mesa, donde sobresalió la chilena olímpica Zhiying ‘Tania’ Zeng que se colgó dos oros en esta disciplina.

Ecuador que quedó tercero en los últimos Juegos, fue quinto en Lima y Ayacucho con 133 medallas: 40 de oro, 49 de plata y 44 de bronces.

La delegación hizo la diferencia en aguas abiertas, ecuestre y triatlón.

El sexto puesto del medallero fue para Guatemala con 89 preseas: 30 de oro, 26 de plata y 33 de bronce. Ganó las disciplinas de bádminton, bowling y pentatlón moderno.

República Dominicana fue séptimo con 74 metales, 12 de ellos dorados, y Paraguay fue octavo con 36 medallas y ganó en futsal, remo y voleibol playa.

El resto de la clasificación la completan Panamá en noveno lugar, El Salvador en décimo, Uruguay fue undécimo, Bolivia duodécimo con un único oro ganado por la atleta Valeria Quispe, Trinidad y Tobago fue decimotercero, Curazao decimocuarto y Jamaica decimoquinto.