Parlamentarios regionales y locales consignaron documentos por separado, donde le solicitan al Fiscal Superior Luis Roa, inicie la apertura de una averiguación judicial sobre el cobro que está realizando la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en su factura de un relleno sanitario.

Para demandar el reintegro del cobro en la factura de Corpoelec, “de un supuesto relleno sanitario que no existe en Ciudad Bolívar”, los legisladores Héctor Barrios, Dayana Hernández y Camilo Torres aliados con los concejales Miguel Ávila, Dayana González y William Velásquez de la Fracción Tomas de Heres, se presentaron en la Fiscalía Superior del estado Bolívar.

Los parlamentarios alegan que basados en un informe técnico realizado por ingenieros expertos en materia de ambiente y suelos, el relleno no existe, “lo que existe es un vulgar botadero de basura a cielo abierto, no cumpliendo con las normas mínimas que exige en estos espacios y que desde diciembre del año 2022 fue entregado el manejo de este supuesto relleno sanitario por el gobernador de Bolívar Ángel Marcano a la empresa FOSPUCA y está a su vez subcontrato a una empresa de Caracas llamada Inversiones Pedchu”, dijo el concejal William Velásquez.

Por su parte el joven edil Miguel Ávila expresó: por tal motivo estamos acudiendo al Ministerio Público como garante de que se proteja la economía de los ciudadanos y de los comerciantes que está siendo golpeada y en fin de la municipalidad a la cual nos debemos y tenemos que cumplirles como lo establece la ley y la Constitución de Venezuela”.

Comerciantes y ciudadanos

Los comerciantes comenzaron a recibir cobros de hasta cuatro mil bolívares por el servicio del relleno sanitario en recibos de Corpoelec, razón por las que directivos de la Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar junto a algunos afiliados, realizaron una visita a Corpoelec, el pasado mes de mayo, donde fueron recibidos por Johnny Pérez, coordinador de Usuarios Masivos, ante quien expusieron su preocupación por el cobro a través de la facturación de la institución.

Ante lo señalado, Pérez confirmó que sí están haciendo los cargos referidos, mas no exigiendoles aún, en espera de instrucciones, y que en todo caso, lo haría Corpoelec dentro de sus atribuciones de gestionar cobranzas que le sean encargadas, sin que la empresa tenga relación ni competencias sobre los motivos de dichas cobranzas ya que ello corresponde a otros organismos.

Se pronunció el alcalde

En el pasado mes de marzo el burgomaestre de Ciudad Bolívar, expresó refiriéndose al caso Fospuca en el relleno sanitario, en una alocución radial “no los queremos, así que señores profesionales que me escuchan y todo el pueblo en general en Ciudad Bolívar, esa es mi disposición contundente, quería notificarlo y decirle a nuestro pueblo quédense tranquilos y no lo cancele, no cancelen nada, ya yo lo dije, no lo cobramos nosotros como alcaldía, en 10 años, ah porque tienen unas máquinas ahí van a querer asesinar a nuestro pueblo y al sector empresarial, no hermano eso no lo aceptamos nosotros, he dicho y lo mantengo”.

Legisladores y ediles, “esperamos respuestas para quienes sí cancelaron el servicio que a su juicio no existe, continuaremos en la lucha para defender a la ciudadanía de tales atropellos, además de sacar a la luz la realidad de que tal acción no existe y sin consideración alguna la cobran”, concluyó el diputado Luis Silva.