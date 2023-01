El 26 de enero de 1985, a las 3:53 p.m., el Papa Juan Pablo II arribó por primera vez a Venezuela, convirtiéndose en el primer pontífice en visitar el país. Fue recibido por miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana de aquella época, y por el entonces presidente, Jaime Lusinchi, con quien sostuvo una entrevista ese mismo día. A su bajada del avión, no conforme con pisar suelo venezolano, lo besó.

Se trató de su XXVI viaje apostólico y el sexto a Latinoamérica. Tras llegar al aeropuerto de Maiquetía y luego de escuchar el Himno Nacional y el Pontificio, Juan Pablo II dirigió sus palabras de salutación: “Me alegra poder encontrarme en persona con los habitantes de esta nación venezolana, que desde el primer momento me reciben con el gran sentido de acogida y hospitalidad que los distingue (…) Me complace particularmente que las finalidades de mi visita hayan encontrado un eco anticipado en la gran Misión Nacional, con la que tan numerosos agentes eclesiales han buscado no sólo renovar la fe, sino renovar el país por la conversión del corazón”.

3 días duró la visita del Papa Juan Pablo II, tiempo en el que visitó Caracas, Maracaibo, Mérida y Ciudad Guayana. El 27 de enero, celebró la Santa Misa en los terrenos ubicados en Montalbán, Caracas; la asistencia fue multitudinaria. Llegó en el papa móvil, recorriendo las calles, y allí bendijo la imagen de la Virgen de Coromoto. En honor a su visita, fue edificada una urbanización con su nombre papal.

Durante su homilía en aquella celebración eucarística, expresó: “Deseo que desde esta ciudad de Caracas, como desde un pórtico del continente, volvamos la mirada 500 años atrás, para postrarnos, junto con los descubridores, en actitud de alabanza y adoración al Dios creador de las maravillas del Nuevo Mundo”. (Con información Conferencia Episcopal de Venezuela)

OTRAS EFEMÉRIDES

Se inaugura el Nuevo Circo de Caracas (1919).

John Logie Baird da la primera demostración pública de un sistema real de televisión ante un grupo de 50 científicos (1926).

Venezuela suscribe la Convención sobre los Derechos del Niño (1990).

Muere Kobe Bryant (2020) | Basquetbolista estadounidense.

Día Internacional de la Aduana.

Día Mundial de la Educación Ambiental.

NACIMIENTOS

Nace Policarpa Salavarrieta «La Pola» (1797) | Heroína de la independencia colombiana.

Nace Mariano Picón Salas (1901) | Escritor, diplomático y académico venezolano.

Nace Akio Morita (1921) | Físico y empresario japonés, cofundador de la empresa Sony, junto a Masaru Ibuka.

Nace Paul Newman (1925) | Actor, director y productor estadounidense.

Nace Johnny Cecotto (1956) | Piloto venezolano. Primera Carrera de Fórmula 1 de la Historia.

Nace Benjamín Rausseo – Er Conde del Guácharo (1961) | Actor, comediante, músico y empresario venezolano.

Nace José Mourinho (1963) | Entrenador portugués de fútbol.

Nace Gustavo Dudamel (1981) | Compositor y director de orquesta venezolano.

SANTORAL

San Timoteo Y San Tito

Memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos y discípulos del apóstol san Pablo, que le ayudaron en su ministerio y presidieron las Iglesias de Éfeso y de Creta, respectivamente. Les fueron dirigidas cartas por su maestro que contienen sabias advertencias para los pastores, en vista de la formación de los fieles (s. I).00

San Agustín Erlandsön

San Alberico, abad

San Teógenes, mártir

Beata María de la Dive

Beato Miguel Kozal