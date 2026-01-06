Lugo de 24 años de edad, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, luego que habría tomado la decisión de darle fin a la relación sentimental que mantenía con su agresor, sin embargo, este no quiso aceptarlo lo que ocasionó el hecho violento.

La disputa se generó el pasado 1 de enero, después del tradicional «Cañonazo» por lo que se convirtió en la primera muerte violenta registrada en el estado Carabobo.

En este sentido, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con la ubicación y captura del homicida quien huyó una vez cometido el crimen.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET).

El Cicpc activa protocolos de búsqueda con apoyo de inteligencia y testigos. Familiares exigen justicia rápida.