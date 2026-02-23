La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó a nuevos viceministros de exteriores y destituyó a la de Comunicación Internacional, Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab.

En sus redes sociales, la mandataria nombró a Oliver Blanco, exopositor, como viceministro para América del Norte y para Europa, este último cargo ocupado por la actual ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy.

Igualmente, anunció la designación de Andrea Corao Faria como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, en sustitución de la ingeniera agrónoma Tatiana Pugh Moreno.

Por último, designó como viceministro para América Latina a Mauricio Rodríguez en sustitución de Rander Peña, quien ahora será viceministro de Comunicación Internacional, cargo hasta ahora ocupado por la esposa de Saab.

Fabri sigue al frente, por ahora, del programa gubernamental para repatriados Gran Misión Vuelta a la Patria.

Estas designaciones se suman a más de una decena de cambios ministeriales y de Gobierno hechos por Delcy Rodríguez desde que asumió la Presidencia encargada.