El precio oficial del dólar vigente para este miércoles 24 de septiembre será de 169,98 bolívares por unidad, como resultado de un incremento de 0,92% en comparación con la jornada anterior.

Por su parte, el euro se cotizará en 200,47 bolívares por unidad, debido a un alza interdiaria de 1,14%, con una diferencia de 17,94% sobre el precio de la divisa estadounidense, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV), al cierre de este 23 de septiembre.

El diferencial entre las cotizaciones oficiales del dólar y el euro se aceleró concretamente en 0,25 puntos al cierre de este martes 23.

En las mesas cambiarias de la banca, los precios para la compra oscilaron entre un mínimo de 167,28 y un máximo de 169,31 bolívares por dólar, mientras que para la venta se movieron entre 168,42 y 172,23 bolívares por unidad.

La cotización oficial de la divisa estadounidense acumula un incremento prácticamente constante a lo largo de los últimos meses, producto de la amplia demanda por la moneda norteamericana que ha sido atendida parcialmente a través de las intervenciones cambiarias que el ente emisor liquida a través de las entidades financieras.

La valoración del billete verde es relevante para el proceso de formación de precios de todos aquellos productos que incluyen componentes importados en su producción y representa un importante marcador para el comercio y los servicios.

El BCV informa periódicamente acerca de los resultados de las intervenciones cambiarias y la fluctuación de la tasa de cambio en las mesas de los principales bancos del sistema financiero.