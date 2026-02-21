La encargada de negocios de EE. UU. en Venezuela, Laura Dogu, anunció este sábado la llegada del segundo cargamento de más de 65 toneladas (65.000 kg) de suministros médicos para el país suramericano, elevando el total a 71 toneladas desde el acercamiento bilateral tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

«Supervisé la segunda entrega de más de 65.000 kilogramos de suministros médicos para el pueblo venezolano», escribió Dogu en X, sin detallar los tipos de insumos. La semana pasada, había confirmado seis toneladas iniciales para apoyar la recuperación sanitaria.

Los envíos coinciden con intensos contactos entre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y Washington, enfocados en restablecer relaciones diplomáticas —rotas desde 2019— y revitalizar la industria petrolera. Rodríguez recibió a altos funcionarios como el secretario de Energía Chris Wright (acuerdo energético a largo plazo), el jefe del Comando Sur Francis Donovan (lucha antinarcóticos) y la propia Dogu.

El 27 de enero, la mandataria anunció el desbloqueo de activos venezolanos en EE. UU. —fruto de diálogos con Donald Trump—, destinados a comprar equipos hospitalarios, para el sistema eléctrico y la industria del gas. Rodríguez asumió tras la captura de Maduro en el ataque militar estadounidense en Caracas.