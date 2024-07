El Día Internacional del Chiste, se celebra cada año con el objetivo primordial es lograr a través del humor que todas las personas sean capaces de compartir momentos de alegría utilizando chistes y expresiones graciosas y que esto les ayude a ser más grata la vida.

¿Qué es un chiste?

Se entiende por chiste una frase, expresión o historia graciosa, que muchas veces ocurre de forma espontánea y que provoca la risa de las demás personas.

El principal objetivo de un chiste es lograr que el receptor, suelte una carcajada, y que las personas puedan disfrutar de la originalidad y la capacidad histriónica del emisor a la hora de relatar el chiste.

Sin embargo, puede ocurrir que los chistes no logren el efecto esperado cuando la persona que lo cuenta, no tiene la suficiente gracia y, por lo tanto, no producen ningún efecto en la otra persona, todo lo contrario ocurre en aquellos comediantes que hacen de esto una verdadera profesión humorística.

En definitiva, todos sabemos lo que es un chiste, pero no todos sabemos contarlos.

Historia de este día

El origen del Día Internacional del Chiste se remonta a muchos años atrás, aunque su celebración de forma oficial comienza en los Estados Unidos de América.

Se cree que todo nace en la antigua Grecia, gracias a Palamedes, quien fue considerado un verdadero genio y un personaje mitológico de esa época.

Por otro lado, también se sabe que en Grecía existió un club dedicado a la comedia, pero no con la finalidad que le damos hoy en día, como son presentaciones donde se reúnen un grupo de personas a ver a los comediantes, sino que para sus habitantes era más una forma amena de compartir chistes y ratos agradables con amigos y familiares.

OTRAS EFEMÉRIDES

1811: El Supremo Congreso de Venezuela proclama los Derechos del Pueblo.

1867: Canadá se independiza del Reino Unido.

1879: Entra en circulación el bolívar de plata como moneda oficial de Venezuela.

1908: Adoptan el SOS como Señal de Socorro Internacional.

1932: Crean la Urbanización Maripérez en Caracas.

1936: Inauguran la carretera Panamericana, también conocida como ruta Panamericana.

1941: Relojes Bulova se convierte en la primera marca comercial en la historia en anunciar en la televisión.

1962: Se erige la Cruz de los Palmeros de Chacao en el Peñón Diamante de la Silla de Caracas, en El Ávila.

1973: Crean la Administración para el Control de Drogas.

1975: El presidente Carlos Andrés Pérez crea la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.

1979: Sony lanza el primer Walkman.

1991: Disuelven el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia.

Día del Vigilante de Tránsito.

Día Internacional del Reggae.

Día Mundial del Becario

NACIMIENTOS

1961: Nace Diana de Gales | Activista humanitaria y filántropa británica, princesa de Gales.

1967: Nace Pamela Anderson | Actriz y modelo canadiense-estadounidense.

FALLECIMIENTOS

1860: Muere Charles Goodyear | Inventor estadounidense, conocido por inventar el proceso de vulcanizado del caucho.