Efemérides 12 de Abril: Descubren 1er yacimiento petrolero en Venezuela (1875)

El 12 de abril de 1875, se produce el descubrimiento del primer yacimiento de petróleo crudo en Venezuela, ubicado en La Hacienda La Alquitrana, cerca de la población de Rubio, estado Táchira, perteneciente al Señor Manuel Antonio Pulido, quien formó la primera compañía petrolera venezolana, que se dedicó a explotar industrialmente al petróleo, la producción de La Alquitrana aunque escasa, fue el primer paso para la industria petrolera venezolana.

Este hecho dio lugar a que, en 1878 se estableciera la compañía minera Petrolia, del Táchira, para explotar esos yacimientos cedidos en concesión, en un área de 100 hectáreas en Cerro Negro y la hacienda La Alquitrana, cercana a la población de Rubio.

Primer pozo productor

Esa empresa en 1883 logró completar su primer pozo productor y pone en funcionamiento, una rudimentaria refinería que estuvo produciendo kerosene y gasolina para abastecer la región hasta 1909, convirtiéndose en la primera empresa petrolera netamente venezolana.

El primer pozo fue llamado “Eureka”. De las hondadas fundidas por el subsuelo brotaba de las grietas petróleo. Se localizó a una profundidad de 60 metros aunque más tarde se localizaría petróleo a menos de 15 metros de profundidad y en numerosos manantiales donde brotaba espontánea y lentamente.

La producción de La Alquitrana aunque escasa fue el primer paso para la industria petrolera venezolana.

