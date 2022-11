Ciudad Guayana. «Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuantos la lleven puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán más abundantes para los que la lleven con confianza», dijo la Virgen María a Santa Catalina Labouré un 27 de noviembre de 1830.

En la aparición, la Madre de Dios estaba con una túnica blanca y un velo del mismo color que cubría su cabeza hasta los pies. Su rostro era bellísimo. Los pies se posaban sobre un globo blanco y aplastaban una serpiente.

Sus manos, a la altura del corazón, portaban un globo pequeño de oro, coronado con una crucecita. En los dedos aparecieron anillos con piedras preciosas que brillaban y alumbraban en toda dirección.

La Virgen miró a Santa Catalina y le dijo: “este globo que ves (a los pies) representa al mundo entero, especialmente Francia y a cada alma en particular. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden. Las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que no piden”.

El globo de oro que tenía la Virgen entre manos se desvaneció y sus brazos se extendieron abiertos, mientras los rayos de luz continuaban cayendo sobre el globo blanco de los pies.

De pronto apareció una forma ovalada en torno a la Virgen con una inscripción en el borde interior que decía: «María sin pecado concebida, ruega por nosotros, que acudimos a ti».

Las palabras formaban un semicírculo que iniciaba a la altura de la mano derecha, pasaba por arriba de la cabeza de María y terminaba a la altura de la mano izquierda. Es aquí donde la Virgen le pide a Catalina que acuñe una medalla según lo que está viendo.

La aparición dio media vuelta y en el reverso estaba una “M” con la cruz sobre una barra, la cual atravesaba la letra. Debajo estaban el corazón de Jesús, circundado con una corona de espinas, y el corazón de la Virgen María, traspasado por una espada. Alrededor había doce estrellas.

La manifestación se repitió hacia fines de diciembre de 1830 y a principios de enero de 1831. En un principio la medalla era llamada “de la Inmaculada Concepción”, pero cuando se expandió la devoción y se produjeron muchos milagros, se le llamó “La Medalla Milagrosa”, como es conocida hasta nuestros días.

La Capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa es una capilla ubicada en París, Francia, donde se apareció a santa Catalina Labouré el 27 de noviembre de 1830 pidiéndole la creación de una medalla posteriormente conocida como la Medalla Milagrosa.

Santa Catalina vio que una señora de extremada belleza atravesaba majestuosamente el presbiterio, «fue a sentarse en un sillón sobre las gradas del altar mayor, al lado del Evangelio». Allí, dice Santa Catalina, «pasé los momentos más dulces de mi vida; me sería imposible decir lo que sentí».

El 27 de noviembre, Catalina contó que la Virgen se le volvió a aparecer, durante sus meditaciones vespertinas. La vio dentro de un marco oval, que se alzaba sobre un globo pisando una serpiente; de sus manos salían rayos de luz, algunos de los cuales no llegaban a tierra. Alrededor del margen del marco estaban inscritas las palabras «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que acudimos a ti». La Virgen dijo: «Es la imagen de las gracias que reparto sobre las personas que me las piden». Catalina dijo que después la Virgen le pidió que tomara esas imágenes y se las llevara a su padre confesor, y le pidiera que las mismas fuesen impresas en medallas, añadiendo: «Todos aquellos que porten la medalla recibirán grandes gracias.»

OTRAS EFEMÉRIDES

Se funda la ciudad de Cumaná (1515).

Se realiza el célebre abrazo entre Simón Bolívar y Pablo Morillo en Santa Ana de Trujillo y ambos firman el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra (1820). Independencia de Venezuela.

Se funda la Electricidad de Caracas (1895). Historia de la Electricidad en Venezuela.

Descubrimiento de las Fuentes del Orinoco (1951).

Se funda el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio (1971).

El Grupo Unicornio de Venezuela gana el Festival OTI de la Canción 1982, con el tema Puedes Contar Conmigo (1982).

Intentona golpista contra el presidente constitucional de Venezuela, Carlos Andrés Pérez (1992).

Vence la exclusividad de Cantv para ofrecer servicios básicos de telecomunicaciones (2000).

El mariachi, expresión musical de México, es declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (2011).

Se estrena la película Azul y No tan Rosa (2012).

Día de la Aviación Militar Nacional Bolivariana.

Día contra de la Dermatitis Atópica.

NACIMIENTOS

Nace Bruce Lee (1940) | Actor y maestro de artes marciales estadounidense de origen chino.

Nace Jimi Hendrix (1942) | Guitarrista y cantante estadounidense.

Nace Frank Quintero (1952) | Cantautor y productor venezolano.

FALLECIMIENTOS

Muere Carlos Meyer Baldó (1933) | Aviador venezolano durante la Primera Guerra Mundial. Miembro fundador de la Fuerza Aérea Venezolana. Primera Persona en Volar un Avión en Venezuela.

Muere Edward Bach (1936) | Médico y homeópata inglés. Es conocido por inventar las Flores de Bach.

Muere Eugene O’Neill (1953) | Dramaturgo estadounidense.

Muere Daniel Santos (1992) | Cantautor y compositor puertorriqueño.

Muere Alfredo Boulton (1995) | Fotógrafo, crítico de arte y editor venezolano.

Muere Argelia Laya (1997) | Docente, filósofa y política venezolana.

SANTORAL

La Medalla Milagrosa: cuyo diseño fue creado por Santa Catalina Labouré después de las apariciones de la Santísima Virgen María en París. En 1832 durante una epidemia se empezaron a distribuir las primeras medallas a las que se atribuyeron numerosas curaciones y conversiones, recibiendo el nombre de Medalla Milagrosa.

San Acacio de Sinai

San Acario de Noyón

San Barlaán

San Basileo (obispo)

Santa Bilhildis

San Eusicio

San Facundo

San Fergusto

San Francisco Antonio Fasani

San Gulstano

San Hirenarco

San Jacobo Interciso

San Laverio

San Leonardo

San Máximo de Riez

San Primitivo

San Saturnino

San Sifrido de Carpentras

San Simeón Metafraste

San Valeriano de Aquileya

San Virgilio de Salzburgo

Beato Bernardino de Fossa Amici

Beato Bronislao Kostowski

Beata Delfina de Glandéres

Beato Ramon Llull

Beato Tomás Koteda Kiuni y compañeros

Recopilación y redacción

Rodrigo Malagón Forero