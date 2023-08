Neil Alden Armstrong, nació, un 5 de agosto, en Wapakoneta, Ohio y trascendió del plano terrenal en la misma ciudad, el 25 de agosto de 2012.

Más conocido como Neil Armstrong, fue un astronauta estadounidense y el primer ser humano en pisar la Luna. También fue ingeniero aeroespacial, piloto de guerra, piloto de pruebas y profesor universitario.

Cuando puso un pie en la superficie lunar, el 20 de julio de 1969, pronunció esta célebre frase: «Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad».

Ingeniero en aeronáutica

Armstrong se graduó en ingeniería aeronáutica en la Universidad Purdue, donde estudió con una beca del Plan Holloway de la Armada de los Estados Unidos. En 1949 ingresó en la marina estadounidense y al año siguiente se convirtió en aviador naval.

Entró en combate en la guerra de Corea como piloto de cazas a reacción Grumman F9F Panther del portaaviones USS Essex y en septiembre de 1951 su avión resultó dañado por fuego antiaéreo durante un bombardeo a baja altitud, por lo que tuvo que eyectarse de la aeronave.

Después de la guerra, completó sus estudios en Purdue y comenzó a trabajar como piloto de pruebas en el Centro de Vuelo de Alta Velocidad del Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica (NACA), ubicado en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, California.

Allí fue piloto de los cazas del proyecto Century Series y voló en siete ocasiones en el avión cohete North American X-15. También participó en los programas Man in Space Soonest de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en el Boeing X-20 Dyna-Soar de vuelo espacial tripulado, ambos enfocados en llevar un ser humano al espacio.

Cuerpo de astronautas de la NASA

Se unió al cuerpo de astronautas de la NASA en el segundo grupo de la agencia espacial, que fue seleccionado en 1962. Realizó su primer vuelo espacial como comandante de la Gemini 8 en marzo de 1966, con lo cual se convirtió en el primer astronauta civil en volar al espacio.

Durante esta misión con el piloto David Scott realizó el primer acoplamiento de dos naves espaciales, pero esta tuvo que abortarse porque Armstrong usó parte del combustible de la reentrada para prevenir un peligroso giro causado por un propulsor bloqueado.

El segundo y último vuelo espacial de Armstrong fue como comandante de la misión Apolo 11, el primer alunizaje tripulado. Durante los entrenamientos para la misión, se vio obligado a eyectarse de un vehículo de investigación de alunizajes segundos antes de estrellarse.

Descenso a la luna

En julio de 1969, Armstrong y el piloto del módulo lunar Buzz Aldrin descendieron a la superficie de la Luna y caminaron por esta durante dos horas y media mientras Michael Collins los esperaba orbitando en el módulo de mando y servicio.

Los tres astronautas fueron galardonados con la Medalla Presidencial de la Libertad por el presidente Richard Nixon. En 1978, el presidente Jimmy Carter le concedió la Medalla de Honor Espacial del Congreso y en 2009 le entregaron la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos.

Después de abandonar la NASA en 1971, aceptó un puesto de profesor en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Cincinnati, donde impartió clases hasta 1979. Colaboró en la investigación del accidente del Apolo 13 y formó parte de la Comisión Rogers que investigó el siniestro del transbordador espacial Challenger en 1986.

Además, fue portavoz de varias empresas y apareció en la publicidad del fabricante de coches Chrysler desde 1979. Falleció a los 82 años debido a complicaciones de un baipás coronario.

OTRAS EFEMÉRIDES

Abandona Venezuela el último oficial al servicio del rey de España (1823).

Se tiende el primer cable transatlántico submarino (1858).

Primera emisión de sábado Gigante (1962).

Se inaugura el Museo de los Niños de Caracas (1982).

Jeff Bezos, fundador de Amazon, compra The Washington Post (2013). Es el periódico más antiguo de Washington D. C., reconocido a nivel mundial por su investigación sobre el caso Watergate a principios de los 70.

El FC Barcelona anuncia que Lionel Messi no continuará ligado al equipo, por obstáculos económicos y estructurales que no permitieron cumplir los deseos tanto del jugador como del club (2021). El 8 de agosto, Messi da una rueda de prensa agradeciendo por todos los años en el club y asegurando que solo es uno hasta luego y no un adiós definitivo. El 10 de agosto firma un contrato con el Paris Saint-Germain por dos años con opción a uno más. Debuta el 29 de agosto con el dorsal 30, el primer número que usó con el FC Barcelona. Curiosidades del Primer Clásico de la Historia entre el Barcelona y Real Madrid.

NACIMIENTOS

Stalin Rivas (1971) | Futbolista venezolano, primer futbolista venezolano en jugar en Europa en la historia.

FALLECIMIENTOS

Jeanne Baret (1807) | Botánica y exploradora francesa. Fue la primera mujer en la historia en dar la vuelta al mundo, lo hizo disfrazada de hombre, haciéndose llamar Jean Baret, con la expedición de Bougainville en los barcos Boudeuse y Étoile, entre 1766 a 1769.

Pedro Centeno Vallenilla (1988) | Pintor venezolano.

Sōichirō Honda (1991) | Ingeniero y empresario industrial japonés, fundador de Honda Motors.

Toni Morrison (2019) | Escritora estadounidense, ganadora del Premio Pulitzer en 1988 y del Premio Nobel de Literatura en 1993. Fue la primera autora afroamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Historia del Premio Nobel.

Blanca Rodríguez de Pérez (2020) | Política venezolana que ocupó el cargo protocolar de primera dama de Venezuela. En 1992 enfrentó el intento de golpe de Estado del 4 de febrero, cuando defendió la residencia presidencial de La Casona.

SANTORAL

San Juan María Vianney, Cura de Ars

Juan María Bautista Vianney (a veces escrito Juan Vianey), el Santo Cura de Ars, es patrón de los sacerdotes; ejemplo de virtud, confesor, promotor de la Eucaristía y de la devoción Mariana. Nació cerca de Lyon el año 1786. Tuvo que superar muchas dificultades para llegar por fin a ordenarse sacerdote. Se le confió la parroquia de Ars, en la diócesis de Belley, y el santo, con una activa predicación, con la mortificación, la oración y la caridad, la gobernó, y promovió de un modo admirable su adelanto espiritual. Estaba dotado de unas cualidades extraordinarias como confesor, lo cual hacía que los fieles acudiesen a él de todas partes, para escuchar sus santos consejos. Murió el año 1859.

San Rubén, estilita

Santo ermitaño que redujo su espacio vital a la peana de una columna.

San Aristarco

San Eleuterio de Tarsia

San Eufronio de Tours

Santa Ia

San Jacinto de Roma

San Onofre eremita

San Rainero de Split

Beata Cecilia de Bolonia

Beato Enrique Krzysztofik

Beato Federico Janssoone

Beato Gonzalo Gonzalo

Beato Guillermo Horne