Cada 7 de octubre los sindicatos de todo el mundo llevan a cabo movilizaciones para promover el trabajo decente, empleos seguros y sin riesgos, así como salarios decentes. Se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

¿Por qué se celebra?

Esta efeméride ha sido promovida por la Confederación Sindical Internacional (CSI), con la finalidad de promover anualmente una jornada de movilización mundial con la participación activa de sindicatos de todo el mundo, a fin de reclamar trabajos decentes.

Asimismo, esta jornada mundial se enfoca en que el trabajo decente debe ser una prioridad en las políticas y acciones gubernamentales para la recuperación del crecimiento económico de las naciones, contribuyendo a la construcción de una nueva economía mundial.

Confederación Sindical Internacional (CSI)

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha sido creada el 1 de noviembre de 2006, cuya sede central se ubica en Bruselas (Bélgica).

Su principal objetivo es asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta central sindical surgió a partir de la fusión de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y de la Confederación Mundial del Trabajo.

Actualmente, representa a unos 207 millones de trabajadores, en más de 163 países.

¿En qué consiste el trabajo decente?

La definición o concepto de trabajo decente surgió en el año 1999 por parte del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referida a la «generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad, y dignidad humana».

El trabajo decente permite la generación de ingresos bajo un esquema de derechos y protección social, promoviendo el progreso social y económico que contribuye al bienestar de las personas, sus familias y las comunidades a las que pertenecen.