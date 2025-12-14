El delantero del Sevilla Chidera Ejuke (d) celebra el gol marcado ante el Oviedo, cuarto para el conjunto sevillista, durante el partido de LaLiga disputado este domingo en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla. EFE/José Manuel Vidal

El Sevilla tomó oxígeno con un triunfo balsámico 4-0 ante Real Oviedo, el tercero en casa esta temporada, machacando a un rival inofensivo en ataque y catastrófico en defensa que sigue penúltimo en LaLiga EA Sports.

Akor Adams abrió a los 4′ (asist. Alexis/Agoumé), Sow amplió 2-0 (22′, asist. Akor). Tras descanso, Mendy hizo 3-0 (51′, asist. Akor) y Ejuke cerró 4-0 (89′). Nigeriano brilló con gol y dos asistencias.

Sevilla rompió racha de tres sin ganar, con rémora de solo tres victorias caseras en 2025 y derbi perdido 0-2 ante Betis. Almeyda, con diez bajas, estrenó Sánchez/Cardoso y repitió defensa cinco de Valencia (1-1).

Oviedo, con ocho sin vencer bajo Carrión (4 derrotas, 4 empates), alineó Reina/Hassan por Cazorla/Viñas (sancionados) y Ahijado por Vidal. Salomón Rondón avisó de cabeza, pero equipo feble regaló goles.

Ficha técnica

Sevilla 4-0 Real Oviedo
Goles: 1-0, m.4: Akor Adams. 2-0, m.22: Sow. 3-0, m.51: Mendy. 4-0, m.89: Ejuke.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Oso; Agoumé (Jordán 86′), Mendy (Sierra 77′), Sow (Bueno 46′); Alexis (Ejuke 77′), Akor Adams.

Oviedo: Escandell; Lucas (Calvo 46′), Costas, Carmo, Rahim (López 70′); Dendoncker, Colombatto; Hassan, Reina (Brekalo 60′), Chaira (Forés 46′); Rondón (Agudín 79′).

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Castilla-La Mancha). Expulsó por doble amarilla a Carmo (82′-83′). Amonestó a Agoumé (59′).

Incidencias: Ramón Sánchez-Pizjuán, jornada 16 LaLiga EA Sports. 32.885 espectadores (300 oviedistas).

VAR intervino en mano Mendy (21′, falta previa Dendoncker). Carrión pasó a 3 atrás sin reacción; Sevilla solvente controló medio.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR