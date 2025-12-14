El Sevilla tomó oxígeno con un triunfo balsámico 4-0 ante Real Oviedo, el tercero en casa esta temporada, machacando a un rival inofensivo en ataque y catastrófico en defensa que sigue penúltimo en LaLiga EA Sports.
Akor Adams abrió a los 4′ (asist. Alexis/Agoumé), Sow amplió 2-0 (22′, asist. Akor). Tras descanso, Mendy hizo 3-0 (51′, asist. Akor) y Ejuke cerró 4-0 (89′). Nigeriano brilló con gol y dos asistencias.
Sevilla rompió racha de tres sin ganar, con rémora de solo tres victorias caseras en 2025 y derbi perdido 0-2 ante Betis. Almeyda, con diez bajas, estrenó Sánchez/Cardoso y repitió defensa cinco de Valencia (1-1).
Oviedo, con ocho sin vencer bajo Carrión (4 derrotas, 4 empates), alineó Reina/Hassan por Cazorla/Viñas (sancionados) y Ahijado por Vidal. Salomón Rondón avisó de cabeza, pero equipo feble regaló goles.
Ficha técnica
Sevilla 4-0 Real Oviedo
Goles: 1-0, m.4: Akor Adams. 2-0, m.22: Sow. 3-0, m.51: Mendy. 4-0, m.89: Ejuke.
Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Oso; Agoumé (Jordán 86′), Mendy (Sierra 77′), Sow (Bueno 46′); Alexis (Ejuke 77′), Akor Adams.
Oviedo: Escandell; Lucas (Calvo 46′), Costas, Carmo, Rahim (López 70′); Dendoncker, Colombatto; Hassan, Reina (Brekalo 60′), Chaira (Forés 46′); Rondón (Agudín 79′).
Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Castilla-La Mancha). Expulsó por doble amarilla a Carmo (82′-83′). Amonestó a Agoumé (59′).
Incidencias: Ramón Sánchez-Pizjuán, jornada 16 LaLiga EA Sports. 32.885 espectadores (300 oviedistas).
VAR intervino en mano Mendy (21′, falta previa Dendoncker). Carrión pasó a 3 atrás sin reacción; Sevilla solvente controló medio.
