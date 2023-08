El lanzador venezolano Wilson Álvarez, jugando para los Medias Blancas de Chicago realizó un no hit no run contra los Orioles de Baltimore (1991). Es el primer venezolano en lanzar un no hit no run en las Grandes Ligas de Béisbol.

La hazaña se produjo en el debut de Álvarez con el equipo, luego de que éste lo contrató tras haber estado con los Rangers de Texas, organización con la cual se había estrenado en las mayores en 1989.

Ese fue el no hit no run número 15 en la historia de la franquicia.

En ese no hitter el venezolano se dejó guiar por el receptor, Ron Karkovice, quien le aconsejó cuidarse de Cal Ripken Jr. y Dwight Evans, los dos mejores bateadores de los Orioles en esa época.

Álvarez también contó con el respaldo de su defensiva, en la que estaban el luego manager de los Medias Blancas, Oswaldo Guillén, cubriendo el campocorto y el actual coach de banca, Joey Cora, en la segunda base.

“Ese fue un juego muy emocionante, por el no hit no run, pero creo que Wilson no sabía nada de lo que estaba pasando, incluso creo que después que terminó el juego y que salimos del estadio fue que él supo lo que hizo, porque de verdad después del último out él ni se emocionó”, describió Guillén.

En ese encuentro, Álvarez enfrentó a 32 bateadores, de ellos ponchó a siete y le dio base por bolas a cinco; realizó 128 pitcheos, 75 de ellos en strike. Le conectaron 20 batazos que se distribuyeron en tres rollings, cuatro líneas y 13 elevados..

OTRAS EFEMERIDES

Batalla de Naguanagua (1822).

Babe Ruth se convierte en el primer miembro del Club de los 500 jonrones de las Grandes Ligas con los Yanquis de Nueva York (1929).

Se publica la primera edición de Doña Bárbara (1929).

El general Román Delgado Chalbaud inicia la expedición del Falke (1929). Fue una operación militar en Cumaná, organizada por exiliados venezolanos en Europa y dirigida por el general Román Delgado Chalbaud que tenía como objetivo derrocar la dictadura de Juan Vicente Gómez. El gobierno para derrotar la insurrección utilizó por primera vez la Aviación Militar de Venezuela en operaciones de este tipo. La expedición fue derrotada.

Se inaugura la Plaza Francia o Plaza Altamira en Caracas (1945).

Se realiza la primera compraventa por internet 100% digital (1994). Dan Kohn a través del sitio web Netmarket desde Nashua, New Hampshire, vende por 12,48 dólares más gastos de envío, un CD del álbum Ten Summoner’s Tales del cantante Sting a Phil Brandenberger, en Filadelfia. La transacción se realizó de forma segura con una tarjeta de crédito, protegida por una encriptación PGP.

Día Mundial del Hip Hop.

NACIMIENTOS

Nace Frank Epperson (1894) | Inventor y empresario estadounidense, conocido por inventar la paleta de helado en 1905, a la edad de 11 años. En 1923 patenta su invento con el nombre de Epsicle y luego le cambia el nombre a Popsicle.

Nace Lucho Gatica (1928) | Actor y cantante chileno.

Nace Stephen Wozniak (1950) | Ingeniero, inventor, empresario y filántropo estadounidense, cofundador de Apple.

Nace Gustavo Cerati (1959) | Cantautor y productor argentino.

FALLECIMIENTOS

Muere Andrew Carnegie (1919) | Industrial, empresario y filántropo estadounidense.

Muere Vicente Emilio Sojo (1974) | Educador y compositor venezolano.

Muere Pedro Estrada (1989) | Político y policía venezolano, apodado El Chacal de Güiria. Fue el segundo y más longevo Director de la Seguridad Nacional que sirvió como policía política del gobierno del presidente Marcos Pérez Jiménez.

Muere George Devol (2011) | Ingeniero e inventor estadounidense, pionero en la industria robótica y creador del primer robot industrial. Fundó junto a Joseph Engelberger la primera empresa de robótica de la historia, Unimation.

SANTORAL

Santa Clara de Asís

Memoria de santa Clara, virgen, que, como primer ejemplo de las Damas Pobres de la Orden de los Hermanos Menores, siguió a san Francisco, llevando una áspera vida en Asís, en la Umbría, pero, en cambio, rica en obras de caridad y de piedad. Enamorada de verdad por la pobreza, no consintió ser apartada de la misma ni siquiera en la extrema indigencia y enfermedad.

San Alejandro Carbonero

Santa Atracta

San Casiano de Benevento

San Equicio de Valeria

Santa Filomena

San Gaugerico de Cambrai

San Rufino de Asís

Santa Rustícola de Arlés

Santa Susana de Roma

San Taurino de Évreux

San Tiburcio de Roma

Beato Juan Jorge Rhem

Beato Mauricio Tornay

Beato Miguel Domingo Cendra

Beato Rafael Alonso Gutiérrez