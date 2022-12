Ciudad Guayana. En medio de una especial cita la familia de la calle Pekn de Villa Asia, conmemoró “los 24 años desde que cuatro familias iniciaron con la tradición de convertir a la citada calle, en un especial sitio de encuentro para todos los guayaneses”.

La referencia cita, formaba parte de los actos protocolarios que arrancaron a las 7:27, y que tenía el discurso de apertura que la señora Anny Gómez debía presentar.

La emoción por el evento, y la responsabilidad no la dejó más que agradecer a todos los asistentes a toda esta fiesta de Navidad 2022 y de alguna manera para recibir al Nuevo Año 2023.

Considerado en años anteriores como “patrimonio cultural de la ciudad” como lo recordó Raúl Yegres, quien desde “el sitio de los acontecimientos” y a través de la emisora de la casa, News 105.3 FM llevó a toda la audiencia la citada reapertura de esta tradición.

La reinau

guración de los arcos luminosos de la citada calle tuvo interesantes alicientes, como la presentación de un grupo musical de niños, que marcaron pauta como Cantares de Navidad, y la asistencia en primera fila de los padres Gerardo Moreno (Párroco de la Catedral San Juan Pablo II), Jose Gregorio Salazar de la Iglesia Coromoto de Los Olivos, y Miles Useche de Santa Teresita de Jesús, que bañaron con sus palabras y aliento a los cientos de presentes en la cita.

Detalle no menor, que las familias al borde de sus propias casas, para convertirse en emprendedores navideños, donde se observó a numerosas familias, cuando degustaban de la misma Navidad.

Revivir la referencia “del más puro espíritu navideño venezolano, aquí bailamos, cantamos, reímos y disfrutamos de nuestras tradiciones decembrinas como siempre se nos enseñó, con mucha unión entre vecinos…”citó Anny Gómez.

El recuerdo a quienes ya no están, no quedó de lado, cuando se afirmó que “es cierto, estos tiempos son muy distintos a aquellos, más de dos décadas han transcurrido. Muchos de los niños que patinaban y corrían por estas calles ya no están; están en otros planos, en latitudes distantes o en otras comunidades, cada uno de ellos tienen sus propias familias, pero tienen algo en común, añoran su bella e inigualable Villa Asia. Sin embargo, los que aún permanecemos acá en honor a la memoria de esos tiempos que jamás serán borrados denuestros recuerdos más valiosos, nos hemos planteado un reto que hoy se ve materializado en una realidad, revivir el espíritu navideño como en la época dorada de nuestra comunidad…”

Y tal como estaba previsto, se produjo el encendido de las luces, “de norte a sur” como se dijo al momento de la narración en vivo del especial m omento.

Villa Asia vive a pleno, su Navidad 2022…

Rodrigo Malagón Forero

Fotos: Wuilmer Barrero