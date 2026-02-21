El estadounidense Alex Ferreira, de 31 años, conquistó este viernes la medalla de oro en esquí acrobático halfpipe en los Juegos de Milán-Cortina 2026, completando su palmarés tras plata en PyeongChang 2018 y bronce en Beijing 2022. Hijo del exfutbolista argentino Marcelo Ferreira (ex River y Atlético Tucumán), se inspiró en Lionel Messi para lograrlo en Livigno, Italia.

Ferreira venció al estonio Henry Sildaru (plata) y al canadiense Brendan MacKay (bronce) con 93.75 puntos en su tercera bajada decisiva. «Era mi último intento, como Messi en su Mundial», confesó el de Aspen, Colorado.

Inspiración en Messi

Durante la preparación, un póster de Messi en su gimnasio era su mantra diario: «Estoy rezándole a mi ídolo. Sé que está conmigo». Citó la frase del rosarino: «Soy el primero en llegar por la mañana y el último en irme por la noche… Me tomó 17 años convertirme en un éxito de la noche a la mañana». «Casi me hace llorar; es poderosa», admitió.

Su padre y él lloraron juntos la Copa del Mundo de Messi. Superó lesiones graves con disciplina mental, psicólogo, visualizaciones y rutinas fijas (desayuno medido). Para desestresarse, creó «Hotdog Hans» en redes (300k seguidores).