Es innegable que, en estos tiempos de automatización y digitalización de negocios, se evidencian muchos cambios a nivel de todas las estructuras y escenarios empresariales.

Entonces, es preciso adaptarse a los cambios y nuevas tendencias para sobrevivir en un nicho y liderar. No solo con tráfico, sino con conversiones.

El Control de Gestión

El control de gestión hace referencia a diagnosticar las posibles y reales desviaciones dentro de una estructura empresarial para actuar en consecuencia bien sea antes o después.

Por lo general, son un conjunto de normas estrictas y sobre todo primordiales dentro de las culturas organizativas enfocadas a las personas, en ambientes netamente tecnológicos tales como un eCommerce.

Normas derivadas de políticas vigentes y procedimientos operativos estándar. Ahora bien, a medida que las organizaciones se han vuelto más flexibles en los últimos años, aplanando las jerarquías organizacionales, al expandir los límites organizacionales, crear alianzas cooperativas y desarrollar organizaciones virtuales, se podría decir que estos controles pueden ser realmente eficientes al ayudar a promover el logro de metas.

Controles de Calidad en Entornos Virtuales

Los controles de calidad describen el nivel de variación en los procesos. Para algunos modelos de negocio digitales, el estándar también es cero defectos, donde no cabe ninguna variación.

Evidentemente que los controles de calidad influyen en el resultado final del producto o servicio ofrecido a los clientes, incluso en un modelo de negocio digital.

Esto no es un problema cuando el producto o servicio está relativamente estandarizado. Sin embargo, se puede plantear un problema cuando los clientes tienen situaciones que no se encuentran estandarizadas para las cuales una solución única no es la más apropiada.

De ahí que sea tan importante y complejo poder proporcionar una experiencia de página – UX donde se busca la automatización de procesos al cien por ciento. Por ejemplo, con bots de atención al cliente, donde puede peligrar la humanización. Por lo tanto, los medios y canales de contacto son esenciales para ofrecer seguridad y confianza.

Normas de Cultura Organizacional

Además de las normas de equipo, las normas basadas en la cultura organizacional son otro tipo de control normativo, sobre todo en modelos de negocios digitales.

Entendiendo que la cultura organizacional involucra los valores, creencias y rituales compartidos de una organización en particular. Una organización virtual tiene una cultura en la que se valora la innovación.

Entonces, los empleados comparten ambientes de trabajo online, incluso remoto. Donde hay una plena conciencia de que el trabajo de la organización. es importante. Además de que el trabajo en equipo y la colaboración son comunes.

Un negocio en una red social como Instagram o Facebook es una opción. Hay que tener en claro que con esta modalidad de negocios onlíne no es posible automatizar tareas y transacciones como en una plataforma web. Pero este tema será en enfoque de un nuevo texto.

