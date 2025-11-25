Funcionarios del CICPC en Aragua llevaron a cabo un allanamiento en el cementerio municipal clausurado La Primavera, situado en Maracay, estado Carabobo, que culminó con el hallazgo de 18 cadáveres enterrados clandestinamente en una fosa común.

La operación fue impulsada tras las denuncias de los vecinos del Barrio Alayón, que alertaron sobre sospechosos movimientos e ingresos de vehículos al camposanto clausurado.

Las investigaciones apuntan a que al menos seis funerarias, en su mayoría procedentes de Caracas y Aragua, trasladaron los cuerpos al cementerio sin autorización, y varias de ellas ofrecieron servicios de cremación que nunca se realizaron.

Hasta el momento, tres personas han sido detenidas en relación con el caso, mientras la pesquisa continúa abierta para determinar responsabilidades.

El cementerio La Primavera, clausurado desde 2016 por falta de espacio, ha sido escenario en el pasado de actos de vandalismo y profanación, lo que agrava aún más el hallazgo que ha conmocionado a la comunidad local.

Las autoridades hacen un llamado a los familiares de desaparecidos o personas que hayan utilizado servicios funerarios en ese periodo para que se acerquen y colaboren con las investigaciones. También se trabaja en reforzar la supervisión de los servicios funerarios para evitar futuros abusos.

Este caso evidencia un serio problema de engaño y abuso en el sector funerario que, además de provocar dolor y sufrimiento a los familiares, representa una falta grave a la dignidad y respeto hacia los fallecidos.