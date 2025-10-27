Desde el 30 de octubre al 1 de noviembre, se llevará a cabo el tercer Campeonato Estadal de natación en el Centro Ítalo Venezolano de Guayana (CIVG), dio a conocer la Asociación de Natación del estado Bolívar (ADA Bolívar).

Luis Ramírez, recién reelecto presidente de la organización, extendió la invitación a los atletas federados y no federados para que formen parte de la cita deportiva, que se desarrollará desde las categorías preinfantiles hasta la máster.

Presentación formal de la nueva directiva

Durante el evento, se hará la presentación oficial de nuevo equipo de trabajo que acompañará a Ramírez los próximos cuatro años.

Además, realizarán la primera reunión de la nueva Junta Directiva con el fin de formar las comisiones y mesas de trabajo en aras de iniciar la planificación de los proyectos del período 2025-2026.

La planificación de los directivos comenzará entonces para seguir levantando el nivel de los atletas del estado Bolívar.