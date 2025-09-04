Desde el pasado martes, 2 de septiembre, los familiares de la joven Jean Keilys Boada, de 24 años de edad.
Boada salió de su casa el mencionado día con dirección a la UD-146, sector donde se iba a arreglar las uñas.
De acuerdo a sus familiares, la joven informó a su madre que ya iba de regreso a su casa, ubicada en Los Arenales – San Félix, alrededor de las 9 de la noche, pero nunca llegó.
La joven se traslada en un vehículo Chevrolet Aveo, con placa AC691JV.
Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al siguiente número telefónico 0424.931.97.88.
