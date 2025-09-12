La líder opositora María Corina Machado pidió a los ciudadanos de su país confiar en que «todo va a estar bien» debido a que, dijo, «esto se acabó».

Machado volvió a cuestionar el insistente llamado del Gobierno a alistarse en la Milicia y a prepararse para pasar a la lucha armada en caso de una agresión por parte de EEUU, país que vincula a la cúpula del chavismo con el llamado Cartel de los Soles, señalado por Washington como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico y blanco del despliegue militar en el mar Caribe.

«Te roban, te engañan, te humillan y ahora pretenden que tú salgas a defenderlos. A ellos solo les queda el miedo, pero hoy ya no es ese miedo que sembraron en el pueblo, sino el que se ha apoderado de ellos», expresó Machado en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, la opositora dijo que las autoridades del Ejecutivo de Maduro «ya no pueden esconder» esa supuesta «angustia y desesperación», ya que, dijo, «saben que las grietas se convirtieron en troneras».

«Tú lo sabes, tú lo ves, tú lo hueles, ten confianza, todo va a estar bien, esto se acabó. Tú no estás solo, ellos sí», agregó Machado, quien permanece en la clandestinidad dentro del país desde su última aparición en público desde el pasado enero.

Machado ha llamado a desobedecer la convocatoria de alistamiento y asegura que el chavismo quiere «aparentar fuerza cuando la realidad es que se están desmoronando».

En ese sentido, considera que los funcionarios chavistas pretenden que los ciudadanos salgan a «defenderlos cuando ellos se esconden».