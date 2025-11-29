El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, principal de Venezuela, mantenía operaciones normales este sábado tras el anuncio de Donald Trump considerando cerrado el espacio aéreo venezolano. EFE constató llegada de vuelos desde Barbados y Bogotá, con programados a Panamá, Curazao y La Habana; pantallas reportaban retrasos Copa hacia Panamá-Bogotá sin relación con tensiones EE.UU.​

Salieron vuelos hacia Curazao y La Habana. En La Chinita de Maracaibo (Zulia), itinerarios de siete aerolíneas continuaban sin inconvenientes, incluyendo chárter e internacionales durante la semana, per fuente extraoficial.​

Trump publicó en Truth: «A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP».​​

Contexto de tensiones y suspensiones previas

Sigue revelación NYT de llamada Trump-Maduro con Marco Rubio, sin confirmación oficial ni acuerdos. FAA alertó 21 noviembre «extremar precaución» sobrevuelos Venezuela-sur Caribe por «situación peligrosa».​

Esto motivó suspensiones Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca, Turkish; Gobierno revocó permisos tras 48 horas sin reanudar, acusándolas de alinearse con «terrorismo» EE.UU.