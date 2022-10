Ciudad Guayana. Impulsado por la Fundación Nuestra Tierra en el año 2015, el Día Nacional del Cacao Venezolano se celebra por primera vez el 1 de Octubre del mismo año, con el objeto de presentar a Venezuela como el país de mayor diversidad genética de cacao en el mundo; así como promover el consumo interno del rubro, aumentar la exportación con valor agregado, incrementar la productividad, fortalecer las organizaciones de cacao cultores e impulsar la imagen de Venezuela como productor de cacao fino de aroma y de la más alta calidad.

El cacao venezolano, tanto en semilla, polvo o en el chocolate posee varias propiedades y beneficios para la salud debido a su concentración de minerales y vitaminas; encabezando la lista de alimentos con propiedades antioxidantes, y con un alto contenido de vitamina C, es una increíble fuente de fibras e incluso serotonina, que disminuyendo los niveles de colesterol y aliviando el estrés.

El mejor chocolate a nivel mundial

Entre sus sabores y aromas que van desde flores, almendras, frutas, malta y vainilla, el cacao venezolano es concebido como el mejor chocolate a nivel mundial, remontándose sus inicios comerciales a tiempos coloniales cuando el país se convirtió en el primer exportador.

El chocolate venezolano ha alcanzado tres Récord Guinness en forma consecutiva: en 2015 se fabricó en el país la moneda de chocolate más grande del mundo, de 874 kilogramos; en 2016 se organizó la cata más grande jamás vista, con al menos 600 participantes; y en el año 2017 se elaboró el mosaico de chocolate más grande del mundo con 18,56 metros de largo, realizado con 1.635 barras de chocolate negro y blanco, equivalente a 215 Kg de cacao, que formaron la palabra “Venezuela”.

Día del café

Desde hace varios años, el Día Internacional del Café ha girado entorno a los graves problemas que están enfrentando los productores de café de todo el mundo.

El problema es bastante sencillo, en los últimos años el rendimiento de los cultivos de café se ha incrementado, ocasionando un excedente de producción que ha disminuido el precio del producto en el mundo.

Aunque la taza de café que tomas por la mañana aparenta que no ha bajado de precio, realmente hoy en día un productor gana una mínima parte por cada taza y esa ganancia no le permite invertir nuevamente en mano de obra, fertilizante, tierra, equipos, etc.

Este problema se ha incrementado debido a la crisis del COVID-19, y por ello, el futuro del café peligra porque muchos jóvenes se están alejando de las explotaciones familiares buscando mejores oportunidades en otros sectores. Muchos puestos de trabajo se han perdido, y el sector está en declive.

Curiosidades sobre el café

El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua.

Todos los días en el mundo se consumen aproximadamente 3 mil millones de tazas de café.

El lugar donde se consume más café es en los países nórdicos.

El nombre café proviene de la palabra árabe «Qahhwat Al-bun», que significa «vino del grano».

En realidad, el grano del café es la semilla de la fruta del árbol de cafeto, un árbol que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura.

Se ha demostrado que consumir café puede acelerar el metabolismo de una persona entre un 3% a un 11%.

Es el segundo producto más comercializado del mundo junto con la Coca Cola.

Brasil es el mayor productor de café de todo el mundo. Su cosecha equivale al 30,16% del café mundial.

El 54% de los estadounidenses consumen café todos los días. Lo que convierte a los Estados Unidos en el país donde se toma más café.

En Corea y Japón hay cafés temáticos, sobre animes y doramas populares. Pero también existen los cafés de gatos, donde además de tomarte una deliciosa taza de esta bebida, también puedes acariciar a un lindo gatito.

En Japón también existe un café que posee una piscina donde bañarte en esta bebida, el nombre del lugar es Yunessun Spa Resort.

Como último dato interesante, en Francia hay una cafetería donde si no muestras modales, como decir hola al llegar y pedir por favor, el café te cuesta un poco más.

OTRAS EFEMERIDES

Werner von Siemens y Johann Georg Halske fundan en Berlín, Alemania, Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske, hoy conocida como Siemens AG (1847). Siemens es un conglomerado de empresas alemanas, considerada como la mayor empresa de fabricación industrial de Europa.

Se publica el primer número de la revista Museo Venezolano, fundada por los hermanos Nicanor y Ramón Bolet Peraza (1865). Fue una de las primeras revistas venezolanas sobre arte y la primera en emplear la cromolitografía.

Thomas Alva Edison se asocia con J. P. Morgan y fundan la Edison General Electric Company. Primera compañía eléctrica del mundo, hoy General Electric (1880).

Se funda la Universidad Stanford en los Estados Unidos (1890).

Sale a la venta el Ford Modelo T (1908). Fue el primer automóvil fabricado en serie. Propietario del Primer Vehículo en Venezuela.

Roland Berrill y Lancelot Ware fundan en Inglaterra, la asociación internacional de superdotados, Mensa (1946). Es la sociedad de coeficiente intelectual más grande y antigua del mundo, ajena a cualquier tipo de diferencias políticas, religiosas, ideológicas o nacionales, cuenta con 130.000 socios en todo el mundo. Para ser miembro de Mensa, el único requisito es tener un altísimo coeficiente intelectual (CI) y superar un test de inteligencia que solo 1 de cada 50 personas lo consigue.

El Tribunal Militar Internacional TMI juzga a los más importantes criminales de guerra nazis en el juicio de Nuremberg en Alemania. Doce son condenados a muerte, tres a cadena perpetua, cuatro condenados a varios años, tres absueltos y dos sin condena (1946).

Se crea la República Popular China (1949).

Se crea la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (1961). Es una agencia de inteligencia del Gobierno federal de Estados Unidos especializada en inteligencia militar y de defensa.

Se funda la organización Amnistía Internacional (1962).

Se inaugura Walt Disney World (1971).

Se funda la empresa Activision (1978). Fue el primer desarrollador y distribuidor independiente de videojuegos.

Inicia transmisiones AMC (1984).

Inicia transmisiones MTV Latinoamérica (1993).

Se inaugura la nueva sede del Museo Nacional de Arquitectura – Musarq en Caracas (2012).

Se realiza la tercera reconversión monetaria en Venezuela quitándole al bolívar seis ceros y sustituyéndolo por el bolívar digital (2021). En solo 13 años, se le quitaron al bolívar 14 ceros. Tres ceros en 2008, cinco en 2018 y seis en 2021. Países de América Latina con más Reconversiones Monetarias.

Día Internacional de las Personas de Edad. Diferencia entre Pensión y Jubilación.

Día Internacional de la Música.

Día Internacional del Vegetarianismo.

NACIMIENTOS

Nace William E. Boeing (1881) | Empresario y pionero de la aviación estadounidense, fundador de la compañía Boeing, uno de los mayores fabricantes de aeronaves y contratista de defensa del mundo.

Nace Julio Jaramillo (1935) | Cantante y músico ecuatoriano.

Nace Mónica Spear (1984) | Actriz, modelo y filántropa venezolana.

FALLECIMIENTOS

Muere Juan José Flores (1864) | Militar venezolano y líder político en Ecuador. Fue el primer Presidente de la República del Ecuador. Venezolanos que fueron Presidentes en otros Países.

Muere Enrique Bernardo Núñez (1964) | Cronista y escritor venezolano.

Muere Juan Vicente González (1866) | Periodista y escritor venezolano.

Muere Charles Aznavour (2018) | Cantante, compositor y actor francés.

SANTORAL

Santa Teresita del Niño Jesús

Memoria de santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia, que entró aún muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux, llegando a ser maestra de santidad en Cristo por su inocencia y simplicidad. Enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostrando una mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la Iglesia, y terminó su vida a los veinticinco años de edad, el día treinta de septiembre.

San Bavón de Gante

San Geraldo Edwards

San Nicecio de Tréveris

San Piatón de Seclin

San Romano el Melodo

San Wasnulfo

Beato Álvaro Sanjuán Canet

Beato Antonio Rewera

Beata Florencia Caerols Martínez

Beato Juan Robinson

Beato Luis María Monti

Recopilación y redacción

Rodrigo Malagón Forero