El pasaporte del cardenal Baltazar Porras fue anulado por funcionarios cuando intentaba viajar desde el Aeropuerto de Maiquetía con rumbo a Colombia y destino final España, según informaron a EFE fuentes cercanas al prelado y confirmó el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo.

«El cardenal Baltazar Porras ha sido víctima de la retención de pasaporte en el Aeropuerto de Maiquetía y, por lo tanto, no pudo viajar a su destino. Iba a Colombia para tomar un vuelo hacia España. Está de regreso a su residencia en Caracas», indicó Murillo en su cuenta de X.

El activista recordó que «la retención y/o la invalidación del documento de identidad se sumó a otras violaciones de derechos fundamentales».