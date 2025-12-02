Los operadores turísticos rusos no observan anulaciones masivas de las reservas de viajes turísticos a Venezuela, pese al anuncio del cierre total del espacio aéreo venezolano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Según los operadores turísticos rusos que pertenecen a la Unión de la Industria Turística de Rusia (RST, por sus siglas en ruso) a día de hoy no se observan devoluciones masivas o anulaciones de las reservas», señaló el servicio de prensa de la institución turística.

A su vez, el vicepresidente de RST, Dmitri Gorin, indicó que no existe necesidad alguna de evacuar de urgencia a los turistas rusos que se encuentran en Venezuela y señaló que estos regresarán en las fechas previstas.

Un representante de la compañía Venetur Rusia comentó a la agencia rusa TASS que su país es un destino absolutamente seguro para los turistas rusos y señaló que en la actualidad en la isla de Margarita descansan 97 ciudadanos rusos.