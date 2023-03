Efemérides 24 de marzo: Muere José Antonio Abreu (2018)

Músico, compositor, director de orquesta, gerente cultural, servidor público y maestro de varias generaciones de músicos venezolanos. Nació el 7 de mayo de 1939, en la ciudad de Valera, estado Trujillo (Venezuela). Inicia sus estudios de música a los 9 años de edad, en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Su espíritu emprendedor lo llevó a concebir un desafío: en 1975 fundó la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela Juan José L24andaeta, matriz de la hoy exitosa y mundialmente reconocida Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, conducida por el maestro Gustavo Dudamel. Ese año de 1975, asumió la tarea y el reto más fulgurante de su vida: poner en marcha un proyecto complejo, ingenioso, una red musical y social de rango nacionalista y de proyección mundial, conocido hoy día como El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Simultáneamente a su trayectoria musical, el Maestro Abreu forjó también una importante carrera profesional como planificador y economista, graduado de Sumacunlaude en la Universidad Católica Andrés Bello. Con sobrados méritos y sólidos conocimientos de la realidad cultural y artística del país, entre 1988 y 1994, asumió además los cargos de Ministro de Estado para la Cultura y Presidente del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC). Por su exitoso Programa Cultural y de Acción Social a través de la música, dedicado al rescate y formación de niños de escasos recursos económicos, el Maestro Abreu recibió innumerables reconocimientos en todo el mundo, entre ellos: Embajador para la Paz y de Buena Voluntad de la Unesco; The Right Livelyhood, Premio Nobel, otorgado por la Fundación Right Livelyhood, Suecia; Premio Polar, considerado como el Nobel de la Música; Premio Frederick Stock; Orden Caballero de la Legión de Honor de Francia; Grammy Honorario; Premio TED; Premio Yehudi Menuhin; Premio Príncipe de Asturias de Las Artes; Premio de Música Don Juan de Borbón; Premio Unicef; Premio Gabriela Mistral y Premio Nacional de Música de Venezuela, otorgado en dos oportunidades. En 2012 fue reconocido con el Musical American Award como Educador del Año. En 2013 recibió, entre otros, el Premio Iberoamericano de Música Cortes de Cádiz y el Premio Especial de la Paz en Tokio. Recientemente, el Festival Internacional de Música de Abu Dhabi, le entregó el premio de la edición 2014. También fue merecedor del Doctorado Honoris Causa de más de 15 universidades venezolanas e internacionales, entre ellos el otorgado por la Facultad de Educación de la Universidad de Londres, el Doctorado Honorario de Música de la Universidad de Harvard y el Doctorado Honorario de Música del Instituto de Música de Cleveland. En Venezuela es Doctor Honoris Causa en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello e igual distinción ha recibido de la Universidad Simón Bolívar, Universidad Lisandro Alvarado y Universidad de Los Andes, entre otras. Además, es el único latinoamericano que ha obtenido dos distinciones de gran relieve: el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente de Japón, y ser elegido Miembro de la Real Sociedad Filarmónica del Reino Unido. En su mayoría, los premios resaltan la labor visionaria y emprendedora de este venezolano ejemplar, quien, a través del diseño e implementación de un programa educativo de inclusión social, transformó y colmó de esperanzas la vida de más de 3 millones de niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres. Numerosos países y gobiernos le condecoraron con las más alta órdenes y medallas, entre ellas: la Cruz de Honor de las Ciencias y la Artes, Primera Clase, del Ministerio de Cultura de Austria; ComandMúsico, compositor, director de orquesta, gerente cultural, servidor público y maestro de varias generaciones de músicos venezolanos. Nació el 7 de Mayo de 1939, en la ciudad de Valera, estado Trujillo (Venezuela). Inicia sus estudios de música a los 9 años de edad, en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. El Programa creado y desarrollado por el maestro Abreu, no sólo rompió los paradigmas de la enseñanza musical en Venezuela –que además de ser gratuita, hoy día es un derecho de todos los niños y jóvenes venezolanos-, sino que continúa incluyendo a miles de niños marginados y en situaciones de riesgo, ayudándolos, a través de los principios del trabajo y de la disciplina, a construir sus destinos y profesiones. Luego de 43 años de labor, El Sistema es su gran legado a Venezuela, un modelo educativo y artístico que inspira iniciativas en todo el mundo, y que está presente en más de 70 países, siendo la plataforma social y humana sobre la cual se están formando ciudadanos integrales con una cultura de paz y de justicia ante de la Orden del León de Finlandia; Caballero de la Legión de Honor de Francia (Con información de Prensa Cavim)

OTRAS EFEMERIDES

El presidente José Gregorio Monagas por Ley del Congreso de la República Abolió la Esclavitud en Venezuela (1854).

El Estado Zamora es renombrado a Estado Barinas (1937).

La película argentina La Historia Oficial se convierte en el primer largometraje en ganar el premio Óscar a la mejor película extranjera (1986).

Venezuela se adhiere al Tratado Antártico (1999).

Se inaugura la Plaza y Monumento a la Chinita, también conocido como Plaza del Rosario de la Virgen de Chiquinquirá o Paseo de la Chinita (2004).

Primera emisión de Hannah Montana (2006).

Se estrena en la ciudad de Ámsterdam, el cortometraje de animación Elephants Dream o El sueño de los elefantes (2006). Es el primer cortometraje de animación realizado con software libre y ofrecido de forma pública con licencia o condiciones basadas en la filosofía del conocimiento libre.

Se inaugura el nuevo Estadio de Wembley (2007).

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

Día Mundial contra la Tuberculosis.

NACIMIENTOS

Nace Harry Houdini (1874) | Ilusionista y escapista austrohúngaro nacionalizado estadounidense.

Nace Tommy Hilfiger (1951) | Diseñador de moda estadounidense.

Nace Wilson Álvarez (1970) | Beisbolista venezolano. Es el primer venezolano en lanzar un no hit no run en las Grandes Ligas de Béisbol. El 11 de agosto 1991 lanzando para los Medias Blancas de Chicago realiza un no hit no run contra los Orioles de Baltimore.

FALLECIMIENTOS

Muere Julio Verne (1905) | Escritor, poeta y dramaturgo francés.

Muere Mercedes Pardo (2005) | Pintora venezolana. Es una de las más prestigiosas y representativas en el arte abstracto.