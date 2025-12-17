El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará «a toda costa» la integridad territorial y el sistema «constitucional y democrático» ante el bloqueo total de buques petroleros sancionados anunciado por el Gobierno de Estados Unidos.

En un comunicado leído por VTV, Padrino López enfatizó: «La FANB, cumpliendo órdenes de nuestro comandante en jefe, con serenidad imperturbable y sin caer en provocaciones, defenderá sus legítimos derechos sobre espacios aéreos y marítimos, así como su libertad, soberanía, independencia y paz».

El alto mando militar rechazó las «burdas y soberbias amenazas» del presidente Donald Trump, asegurando que «no nos intimidan» y que «la dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante nadie». Calificó el bloqueo como violación flagrante de la Carta de la ONU, un «acto de agresión» que pone en riesgo la región y la estabilidad energética mundial.

Ayer, Trump publicó en Truth Social que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en Suramérica» hasta que devuelvan «petróleo, tierras y activos robados». Acusó al «régimen ilegítimo de Maduro» de usar crudo de yacimientos hurtados para financiar narcoterrorismo, trata y secuestros.

El anuncio escaló operativos del Comando Sur de EE. UU., que desde agosto ha atacado botes narcotraficantes en el Caribe y Pacífico, culminando la semana pasada con la incautación del petrolero Skipper cargado de crudo venezolano en aguas internacionales.