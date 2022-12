Alexander José Cabrera es un ex beisbolista venezolano. Jugó principalmente en la posición de primera base en equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) como Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira, Leones del Caracas y Pastora de Los Llanos, este último actualmente extinto. Fue apodado “El Samurai” tras incursionar como pelotero en la Liga del Pacífico de Japón.

Aunque no es muy conocido en las Grandes Ligas, donde tuvo un paso efímero por Arizona Diamondbacks, en dicho equipo conectó un jonrón en su primer turno al bate.

En el año 2001, New York Yankees le ofrecieron un contrato para jugar, pero Álex lo rechazó pues al parecer no iba a tener muchas oportunidades en jugar en la primera base de los Yankees ya que habían contratado a Jason Giambi para ser inicialista.

En Japón jugó con Leones del Seibú (2001-2007), Orix (2008-2010) y Fukuoka SoftBank Hawks (2011) donde fue una estrella indiscutible era conocido como «El Samurái».

Jugador mas valioso

En la temporada de 2013 decide retirarse sin embargo fue su hijo (uno de ellos) quien lo convenció de que permaneciera en el béisbol. En esa misma temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2013/14 el Samurái, jugando para los Tiburones de la Guaira implantó una nueva marca de cuadrangulares y se convirtió en el primer triple coronado de la liga; todo en una misma campaña. No podía ser de otra forma.

El nativo de Caripito fue proclamado esa temporada, por unanimidad, el Jugador más Valioso de la temporada 2013-2014 y acreedor del Premio Victor Davalillo, distinciones que entregan NDG y LineUp Internactional con el aval de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Los 45 comunicadores que formaron el cónclave esta compaña coincidieron en que El Samurai debía cargar con los máximos honores luego de un mes de noviembre también para la historia, donde impuso igualmente una nueva cifra de batazos de circuito completo para un mes. El cuadrangular número 21 de la temporada, fue el batazo que lo convertía en el nuevo rey de los jonrones en la LVBP.

Cabrera, durante ese mes despachó 17 vuelacercas cosa que lo encaminó con firmeza hacia un nuevo registro en la LVBP. El 22 de diciembre, ante Daryl Thompson de Caribes de Anzoátegui, despachó el cuadrangular número 21 de la temporada, batazo que lo convertía en el nuevo rey de los jonrones en la LVBP, dejando a tras el registro de 20 vuelacercas de Baudilio Díaz, récord que tuvo vigencia durante 33 años. Pero además, sus 21 cuadrangulares, sus 59 remolcadas y su astronómico average de .391 – líder en esos departamentos – también lo agregaron al libro de récords de la liga al convertirse en el primer pelotero que logra la triple corona de bateo de la LVBP. Álex Cabrera sumó todos los 225 puntos posibles para la obtención del premio, y fue escoltado por el jugador de Caribes de Anzoátegui Cory Aldridge, quien obtuvo 25 votos al segundo lugar y 8 al tercero para 83 puntos. El tercero fue Jesús Aguilar (39) de Leones del Caracas.3​

Récord de Home Run

En la temporada 2013-2014, Álex Cabrera batió el récord de Baudilio Díaz y también Robert Pérez del 20 y 26 de diciembre de 1995, en El Estadio Antonio Herrera Gutiérrez contra las Águilas del Zulia, al alcanzar su jonrón 21.

A dos días de cumplir 42 años, con cuenta de una bola y dos strikes, conectó su cuadrangular 21 de la campaña con un lanzamiento alto de Daryl Thompson. Fue con un grand slam que Cabrera impuso un récord en la LVBP, dejando atrás la marca de jonrones de Díaz que tuvo vigencia durante 33 años.

Palabras de Cabrera después de romper el récord “Le debo todo a ‘Ramoncito’, que ese día me dijo que su ídolo era yo. Que no me retirara, que sería algo frustrante para él. Todo lo hice por mi hijo. Dios me está demostrando que no me podía retirar”.

