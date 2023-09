Clayton Moore rodó muchas películas pero se hizo popular y sumamente famoso cuando lo contrataron para realizar «El Llanero Solitario», en los años cincuenta para la televisión, donde se metió de lleno en el personaje, lo llevó adelante, y lo encarnó con el corazón, porque más allá de todo le encantaba eso, interpretarlo.

Junto a su amigo, Toro, el indio, y montado en «Plata» su fiel caballo blanco, atravesaban la comarca persiguiendo malhechores, con el clásico «Hi-Yo Silver!»… marcando de esa manera la vida de infinidad de espectadores de muchas generaciones a lo largo y a lo ancho del mundo entero.

Ese cowboy enmascarado, disparando balas de plata, ídolo de chicos y grandes, que aparecía en escena en el inicio de la tira al compás de la obertura de Guillermo Tell de Rossini -una belleza musical- no era otro que el actor Clayton Moore, quien había aterrizado en Hollywood a fines de los treinta, desarrollando papeles menores en varios filmes del oeste clase B, hasta que fue llamado en 1949 para «The Lone Ranger», aquel «Llanero Solitario», de antifaz, que luchaba pòr la justicia, se constituyó en el mayor suceso de la Cadena ABC en esos tiempos, donde se filmaron hasta 1956, 169 capítulos.

ERA ACROBATA DE CIRCO

Clayton, bajo el nombre de Jack Carlton Moore nació el 14 de septiembre de 1914, en Chicago, Illinois. Fue el menor de tres hijos del matrimonio constituído por Theresa Violet, y Charles Sprague Moore, quien se dedicaba al negocio inmobiliario.

De porte atlético, a los ocho años Clayton, se convirtió de repente y sin aviso, en acróbata de circo, teniendo pasta para desarrollarlo en cada función por las carpas, apareciendo más tarde, en 1934, en un espectacular acto de trapecio, en la Exposición Century of Progress, siendo muy ovacionado.

Se graduó en Hayt Elementary School, Sullivan Junior High School, y Seen High School, de Chicago, con buenas calificaciones, que le otorgaron una beca para estudiar modelaje.

Luego de recibirse, se desempeñaría como modelo de John Robert Powers. Tras mudarse a Hollywood, a fines de la década del treinta, alternaría sus funciones con las de actor.

Allí, es cuando el productor Edward Small lo persuade para que adopte el nombre fantasía de «Clayton», e inmediatamente rueda varios filmes de vaqueros para Republic Studio y Columbia Pictures.

PREMIO EMMY EN 1950

Durante la Segunda Guerra Mundial, Moore se alista en las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos, y posteriormente en 1947 filma la cinta «Jesse James Rides Again», interpretando al legendario Jesse James, repitiendo el papel en 1948 en «Adventures of Frank and Jesse James».

Protagonizó «El Zorro en Ghost of Zorro», en 1949, y es donde llama la atención de George W. Trendle, co-ideólogo y productor de un popular radioteatro de la época: «The Lone Ranger».

La trama de la tira involucró las hazañas de un misterioso ex-Ranger de Texas, único sobreviviente de una pandilla de Rangers emboscada por una banda de forajidos, que vagaba por el Oeste norteamericano con su compañero indio Toro, para luchar contra el mal y ayudar a los necesitados.

Cuando Trendle trasladó la serie a la tv, llevó a Moore para el papel principal, y a Jay Silverheels, como coprotagonista, haciendo de indio Toro, siendo las verdaderas estrellas del primer western escrito específicamente para televisión.

«El Llanero Solitario», rápidamente se convirtió en un impacto total de teleaudiencia, obteniendo una nominación al premio Emmy en 1950. Justamente en esa década Moore hizo dos películas en colores de «El Llanero Solitario», glorias de las matinés.

SE FUE UN DIA COMO EL DE HOY

Cuando Moore se retira de la tira por un tema económico y de contrato, hizo shows con el nombre de «El Llanero Solitario», pero a fines de los ochenta, la empresa poseedora de los derechos, lo obligó judicialmente a dejar el personaje. El juez del caso anunció que Moore no podía usar más la máscara, ni anunciarse bajo el nombre de la serie.

El actor acató la decisión del juez. Otros de sus films de bajo presupuesto que estelarizó: «Cyclone fury» en 1951, «Montana territory», 1952, como el comisario George Ives, «Jungle drums of Africa», 1953, «Gunfighters of the Northwest», 1954, y más acá en el tiempo en «The Alamo: Thirteen Days to Glory», 1987, acompañando al actor James Arness.

En 1987 se le colocó una estrella en el Sunset Boulevard de Los Angeles. Clayton Moore dejó de existir a los 85 años, el 28 de diciembre, pero de 1999, en el hospital West Hills de California, luego de sufrir un paro cardíaco en su casa en Calabasas.

Le sobrevivieron para entonces su cuarta esposa, Clarita Moore, y una hija adoptiva, Dawn Angela Moore, quien declaró alguna vez: «“Mi papá tenía un amplio sentido del humor. Amaba a sus fans y a los niños. Antes de morir estaba muy feliz, tenía una carrera increíble y él lo sabía. Siempre sintió mucha lealtad por parte de sus seguidores, hasta el día de su muerte». Se le recordará siempre por su sombrero blanco, su antifaz negro y su papel de «Llanero».