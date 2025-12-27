En un acto oficial, Rafael Anzola fue juramentado como Alcalde encargado del municipio Morán, en el estado Lara, tras el fallecimiento del Félix Linares Pérez.

El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, encabezó la ceremonia y destacó la trayectoria del nuevo burgomaestre interino:

«Hemos cumplido con un requisito de ley el día de hoy. Tenemos un buen compañero en Anzola, un hombre de gran experiencia con un largo trajinar en la Cámara Municipal. Siempre lo estaré acompañando desde la Gobernación del estado», afirmó el mandatario regional.

La interinidad de Anzola llegará hasta el mes de enero, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita la convocatoria oficial para elecciones municipales, donde los ciudadanos de Morán elegirán de manera definitiva a la autoridad que completará el período de gobierno.