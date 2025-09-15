El próximo sábado 20 de septiembre en las instalaciones del Caronoco de Ferrominera, se llevará a cabo la Copa Visco Orinoco, avalado por la Federación Venezolana de Golf.
Jorge Urribarri, gerente de relaciones pública de la empresa minera, explicó que el torneo «busca consolidar a la afición de este deporte en la ciudad».
Asimismo, aclaró que a diferencia de otras citas deportivas no tendrá como tal una inauguración, sino que se entregarán los kits de bienvenidas a los participantes y posterior se hará un desayuno para luego ir al campo de juego.
La Copa Visco Orinoco contará con la participación de seis equipos, tres de Puerto Ordaz y los restantes provienen de Puerto La Cruz, Maturín y la isla de Margarita.
Categorías y premios en la Copa Visco Orinoco
En cuanto a las categorías, Urribarri, indicó que se distribuirán en seis; cuatro masculinas y dos femeninas.
Asimismo, detalló que todas serán premiadas con un total de 18 premios que incluyen equipos de golf de marcas reconocidas. Sin embargo, los principales se otorgarán a los primeros y segundos lugares de cuatro categorías.
Al finalizar la jornada deportiva, que se espera que cierre a las 5:00 de la tarde, se realizará un brindis y a las 6:00 se hará la ceremonia de premiación, donde además de los galardones, se sortearán doce premios entre los asistentes.
La Copa Visco Orinoco representa un iniciativa para impulsar el golf en la región, siendo un deporte, de acuerdo a Jorge Urribarri, gerente de relaciones pública de la empresa, con una gran acogida y población de aficionados que va en constante crecimiento.
Para cerrar, Urribarri apuntó que espera que este torneo se convierta en una tradición anual.
