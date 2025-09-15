El próximo sábado 20 de septiembre en las instalaciones del Caronoco de Ferrominera, se llevará a cabo la Copa Visco Orinoco, avalado por la Federación Venezolana de Golf.

Jorge Urribarri, gerente de relaciones pública de la empresa minera, explicó que el torneo «busca consolidar a la afición de este deporte en la ciudad».

Asimismo, aclaró que a diferencia de otras citas deportivas no tendrá como tal una inauguración, sino que se entregarán los kits de bienvenidas a los participantes y posterior se hará un desayuno para luego ir al campo de juego.

La Copa Visco Orinoco contará con la participación de seis equipos, tres de Puerto Ordaz y los restantes provienen de Puerto La Cruz, Maturín y la isla de Margarita.

Categorías y premios en la Copa Visco Orinoco