El Día de los Difuntos […] el día designado en la Iglesia de Occidente para la conmemoración de los difuntos fieles. La celebración se basa en la doctrina de que las almas de los fieles que al tiempo de morir no han sido limpiadas de pecados veniales, o que no han hecho expiación por transgresiones del pasado, no pueden alcanzar la Visión Beatífica, y que se les puede ayudar a alcanzarla por rezos y por el sacrificio de la misa. […]

Ciertas creencias populares relacionadas con el Día de los Difuntos son de origen pagano y de antigüedad inmemorial. Así sucede que los campesinos de muchos países católicos creen que en la noche de los Difuntos los muertos vuelven a las casas donde antes habían vivido y participan de la comida de los vivientes.

Antecedentes

En el libro Segundo de los Macabeos está escrito: «Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos, para que quedaran libres de sus pecados» (2 Mac. 12, 46).

Análogamente, en los primeros días de la Cristiandad se escribían los nombres de los hermanos que habían partido en la díptica, que es un conjunto formado por dos tablas plegables, con forma de libro, en las que la Iglesia primitiva acostumbraba a anotar en dos listas pareadas los nombres de los vivos y los muertos por quienes se había de orar.

En el siglo VI los benedictinos tenían la costumbre de orar por los difuntos al día siguiente de Pentecostés. En el siglo V, había una celebración parecida el sábado anterior al sexagésimo día antes del Domingo de Pascua (domingo segundo de los tres que se contaban antes de la primera de Cuaresma) o antes de Pentecostés.

En Alemania cerca del año 980, según el testimonio del cronista medieval Viduquindo de Corvey, hubo una ceremonia consagrada a la oración de los difuntos el día 1 de noviembre, fecha aceptada y bendecida por la Iglesia romana. Probablemente a causa de los movimientos milenaristas, alrededor del año 1000, la conmemoración de los Fieles Difuntos, el día 2 de noviembre, se popularizó y extendió por la Cristiandad occidental, especialmente en 998, por idea de San Odilón de Cluny, hasta ser finalmente aceptada en el siglo XVI como fecha en el que la Iglesia celebraría esta fiesta.

OTRAS EFEMÉRIDES

La BBC inicia las transmisiones de BBC Television Service (1936). Fue la primera cadena de televisión del Reino Unido y es el canal de televisión más antiguo del mundo.

Se completa y se inaugura oficialmente el Rockefeller Center en Nueva York (1939). Fue construido por la familia Rockefeller en una de las zonas más exclusivas de Manhattan, lugar de las boutiques más lujosas de Nueva York. Fue declarado un Hito Histórico Nacional en 1987.

Llegan los primeros tripulantes a la Estación Espacial Internacional (2000).

Se inaugura el Centro Comercial Plaza Valera (2001). Primer Centro Comercial Construido en Venezuela.

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

NACIMIENTOS

Nace Toña la Negra (1912) | Actriz y cantante mexicana.

FALLECIMIENTOS

Muere Rafael Monasterios (1961) | Artista plástico venezolano.

Muere César Rengifo (1980) | Pintor y dramaturgo venezolano.

SANTORAL

San Acindino y compañeros

San Agauno abad

San Ambrosio de Agauno

San Carterio de Sebaste y compañeros

Santa Daría Bochana

San Ernino anacoreta

San Jorge de Viennes

San Justo de Trieste

San Malaquías de Armagh

San Marciano de Calcedonia

Santa Margarita de Lorena

San Victorino de Pettau

Santa Winefrida de Holywell

Beato Juan Bodey

Beata Margarita de Lorena

Beato Pío Campidelli

Recopilación y redacción

Rodrigo Malagón Forero