A pesar del inicio del año escolar previsto para el 15 de septiembre, la compra de libros y útiles escolares avanza con lentitud. De acuerdo a Julio Mazparrote, vicepresidente de la Cámara Venezolana del Libro, esta demora se debe a la baja capacidad económica de las familias, que se han visto obligadas a posponer estas compras esenciales.

Mazparrote manifestó que el sector editorial mantiene la esperanza de que las ventas mejoren significativamente durante septiembre con el inicio de clases.

No obstante, se espera que la demanda acumulada se traduzca en un aumento de las compras a medida que se acerca la fecha.

En Venezuela, solo ocho editoriales se mantienen activas y la capacidad de las imprentas opera a un mínimo del 10 %.