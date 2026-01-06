La líder opositora venezolana María Corina Machado, planea regresar a Venezuela, así lo indicó en una entrevista con el presentador Sean Hannity en Fox News.

Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido —aunque tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo, llegando demasiado tarde para la ceremonia oficial—.

La opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, según sus declaraciones en la entrevista.

Machado sostuvo que la oposición que lidera convertiría a Venezuela en un «centro energético para las Américas», restablecería el Estado de derecho para atraer inversión extranjera y facilitaría el retorno de los venezolanos exiliados durante el gobierno de Maduro. Afirmó que su movimiento obtendría «más del 90% de los votos» en elecciones libres y justas.

No obstante, Trump se ha negado públicamente a respaldarla, al declarar el fin de semana que Machado carece del apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.