En un movimiento estratégico que reafirma el liderazgo organizativo de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP), la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) ha designado oficialmente al Estadio Panamericano de Guadalajara como la sede de la Serie del Caribe 2026.

La decisión surge tras un complejo escenario geopolítico que obligó a la Confederación a retirar la sede originalmente otorgada a Venezuela. Ante la inestabilidad en las relaciones diplomáticas entre el país sudamericano y Estados Unidos —factor crítico para la logística y participación de atletas vinculados a MLB—, el organismo rector optó por la solvencia y seguridad que ofrece el territorio mexicano.

El «músculo» de México ante la crisis

La designación no fue fortuita. Tras la reciente postura de las delegaciones de México, Puerto Rico y República Dominicana, quienes manifestaron la inviabilidad de competir en el país andino bajo las condiciones actuales, la CBPC inició un proceso de análisis de emergencia para salvaguardar el prestigio del torneo.

Salvador Quirarte, presidente de la Liga ARCO, confirmó en conferencia de prensa que la gestión para atraer el evento comenzó de forma inmediata al detectarse la contingencia.

“México levantó la mano con la determinación que nos caracteriza. Tenemos el músculo, la infraestructura y las alternativas necesarias dentro de nuestra liga para albergar un evento de esta magnitud”, afirmó Escobar. “Nuestras plazas cuentan con estándares de calidad mundial; la región está lista para recibir al Caribe”.

Un escenario de clase mundial

El Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, volverá a vestirse de gala para recibir al «Clásico de Febrero». Con esta elección, México no solo asegura la continuidad del torneo, sino que garantiza un entorno de alta competitividad y éxito comercial, consolidando a Guadalajara como una de las capitales del beisbol en Latinoamérica.

La Serie del Caribe 2026 promete ser una edición histórica, marcada por la resiliencia de la Confederación y la capacidad de respuesta de una estructura deportiva mexicana que, una vez más, saca la cara por la región.