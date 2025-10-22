Un sismo de magnitud 4,1 en la escala abierta de Richter ocurrió en el estado Zulia, sin víctimas ni daños en infraestructuras hasta el momento, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su cuenta de X, Funvisis indicó que el movimiento telúrico se registró a las 11:14 hora local (15:14 GMT), a una profundidad de 10,2 kilómetros, en el estado petrolero.

El epicentro se localizó a 31 kilómetros al sureste de la localidad de Bachaquero.