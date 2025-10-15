Habitantes de la comunidad Fronteras de Guaiparo, ubicada en la parroquia Dalla Costa en San Félix, tiene desde hace más de un mes y medio sin electricidad tras la explosión de un transformador en calle Santander, provocando que parte del sector esté sumido en la oscuridad y precariedad.
Los afectados dijeron a Nueva Prensa Digital que se han quedado sin la 220 y la mayoría de las casas «apenas tienen una linea de 110», situación que les imposibilita el uso de sus electrodomésticos esenciales.
«Estamos viviendo una verdadera emergencia. Hay muchas familias afectadas, incluyendo niños pequeños y personas de la tercera edad que padecen de tensión arterial, cuya salud se ve gravemente comprometida por la falta de un servicio eléctrico», expresó uno de los vecinos de la comunidad.
Asimismo, indicó que la cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) visitó el sector, siendo la última el pasado 4 de septiembre, no obstante, la respuesta fue que «no hay transformador» para sustituir el dañado.
Los residentes de Fronteras de Guaiparo extienden su llamado a las autoridades para que se aboquen «a nuestra situación y presten la ayuda necesaria» y se restablezca en su totalidad el servicio eléctrico.
