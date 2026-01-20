El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, propuso este martes la redacción de ocho nuevos códigos legales, incluyendo el penal, civil, electoral y de comercio, para «poner orden» en las legislaciones del país suramericano.

En una reunión de la Comisión Consultiva del Parlamento, que se instaló el pasado 5 de enero, Rodríguez expuso su propuesta, que incluyó también un código social, código de democracia directa y poder comunal, código de protección integral para la familia y código para la protección del ambiente.

Recientemente la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró el Consejo Nacional de Economía Productiva, en una jornada destinada a continuar las políticas de crecimiento económico del país, así como a fortalecer los 14 motores que componen la Agenda Económica Bolivariana, según los lineamientos del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro.

Este encuentro reunió a empresarios, instituciones bancarias públicas y privadas, miembros del Gabinete Ejecutivo, vicepresidentes sectoriales, presidentes de cámaras y asociaciones empresariales, entre otros actores. Tuvo por objeto afianzar el desarrollo y la prosperidad de Venezuela.

Durante la reunión, la mandataria encargada anunció que el Gobierno Nacional trabaja en la elaboración de una nueva legislación que reemplazará la Ley de Precios Justos por la “Ley de los Derechos Socioeconómicos”, como parte de las acciones para modernizar y adaptar el marco legal a la realidad económica del país.