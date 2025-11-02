Los habitantes del sector Villa Bolivia de Puerto Ordaz afrontan una crisis con el agua potable, que ya se ha convertido en una situación crítica, agudizándose desde el pasado lunes tras el corte programado anunciado por la Hidrológica del estado Bolívar (HidroBolívar).

Sin embargo, aclararon que el agua no ha regresado a las tuberías de la comunidad desde el sábado 25 de octubre, dejando a familias enteras sin el servicio más de una semana.

En el caso de los edificios como la Torre Loreto, donde la ausencia del líquido, se suma una falla interna que los mantiene sin servicio desde hace meses.

«Yo vivo en la Torre Loreto y el edificio lleva meses sin agua debido a un problema con el transformador que debe reemplazarse», explicó Angela Marcano, una de las residentes afectadas.

Asimismo, añadió que «el transformador de corriente trifásica necesario no está disponible».

Marcano dijo que Corpoelec está al tanto del problemática, al mismo tiempo, indicó que la estadal alegó que no tienen el dispositivo eléctrico para hacer el reemplazo.

La ausencia de este equipo impide el funcionamiento óptimo de las bombas de agua de la mencionada edificación.

La combinación de las fallas ha dejado a los vecinos de la Loreto en una situación precaria, obligándolos a depender de métodos costosos e inestables para el abastecimiento de agua.

Los residentes piden a Hidrobolívar y a Corpoelec las respuestas y acciones concretas para normalizar un servicio esencial para la salud y la vida diaria.