Dos personas quedaron atrapadas tras la volcadura de una camioneta Toyota verde en avenida Guayana, adyacente al Hotel La Llovizna, sentido Puerto Ordaz-San Félix, este domingo a primera hora de la mañana.

El conductor perdió control a presunta alta velocidad, saltó la defensa, dio vueltas por barranco e impactó un poste, evitando cruzar a la vía contraria de alto tráfico.

Pasajeros traseros salieron ilesos con contusiones. Conductor y copiloto quedaron prensados; transeúntes fallaron en rescate. Acudieron bomberos de Caroní, Protección Civil y seguridad.

Con quijada de la vida, liberaron a los heridos, después estabilizados en el sitio del suceso y trasladados a emergencia del Hospital Raúl Leoni de (Guaiparo, San Félix. Policía Nacional de Tránsito investiga; identidades pendientes.